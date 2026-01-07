Las fábricas produjeron menos autos que en 2024, pero vendieron 40% más

Luego de una baja del 30% en diciembre, la producción de la industria automotriz argentina concluyó el 2025 con una caída del 3,1% con respecto al 2024, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

El dato muestra un deficiente comportamiento en materia de producción, pero en materia comercial se registró un fuerte incremento de ventas, gracias a las mayores facilidades para la importación.

En ventas mayoristas, e l sector comercializó a su red de concesionarios 51.355 unidades, 45,7% más si se compara con las entregas de noviembre y 3,8% más si la comparación es con diciembre del año pasado.

En doce meses, las automotrices colocaron en sus redes un total de 586.625 unidades, lo que arrojó un crecimiento de 42,6% respecto de las 411.406 unidades que se comercializaron en el mismo período de 2024.

adefa1

De acuerdo con fuentes del mercado automotriz, la caída de la producción de autos del año pasado se debería a una baja de exportaciones debido a pérdida de competitividad y cambios en el portafolio de productos en oferta. Por caso, marcas como Nissan dejaron de fabricar en Argentina. Por el lado de las ventas al mercado interno, señalan que hubo mayor acceso al crédito, en tanto que algunas personas han optado por comprar 0km el año pasado como una manera de darle destino a sus dólares, en el marco de un año electoral.

Por otro lado, en materia de comercio exterior, las terminales exportaron 19.908 vehículos en diciembre, lo que representó una baja del 36,3% respecto de noviembre y del 25,3% en la comparación interanual.

El volumen acumulado de exportaciones entre enero y diciembre fue de 280.589 unidades, 10,8% menos que en 2024.

adefa2

“El balance del 2025 es mixto. Por un lado, el sector mostró un desempeño muy superior al promedio de la industria manufacturera, con un crecimiento en ventas mayoristas (+42,6%) y minoritas (patentamientos) cercano al 50% interanual”, señaló explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

Pérez Graziano indicó que “el crecimiento de la economía, sumado a la normalización de la oferta y la mejora del acceso al crédito, explican buena parte de esa recuperación que registró el mercado”.

“Ese dinamismo que se dio en lo comercial no se sostuvo en lo industrial como habíamos previsto en el inicio del año, principalmente por el proceso de cambio y transformación, que se dio en las líneas de producción para el lanzamiento de nuevos modelos y otros que se encuentran en proceso”, completó el directivo.

En este contexto, Pérez Graziano planteó que el gran desafío de las terminales automotrices en Argentina está en la mejora continua de la competitividad. “Teniendo en cuenta el perfil netamente exportador del sector, el gran desafío que tenemos por delante es la mejora de la competitividad exportadora. Para ello, es imprescindible continuar trabajando a nivel cadena de valor junto con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales para reducir la carga impositiva que se exporta en un vehículo, sobre todo considerando que varios países con los cuales competimos exportan sin impuestos”, destacó.

“La industria automotriz tiene todo para volver a crecer en producción y exportaciones, generar más empleo y aportar más recaudación y divisas”, dijo el titular de la entidad, quien agregó que “hoy lo más importante es la dirección que estamos tomando para que el crecimiento sea sustentable. La clave es la previsibilidad. El sector automotor sigue invirtiendo y hoy vemos proyectos concretos y nuevos lanzamientos. Si logramos consolidar esta agenda, el potencial del sector continuará por la senda del crecimiento”.