A un año de la muerte del papa Francisco: su recorrido y los principales hitos de su pontificado

Jorge Mario Bergoglio murió el 21 de abril de 2025 a los 88 años. Fue el primer Papa latinoamericano y jesuita.

El 21 de abril de 2025 falleció en su residencia en Santa Marta.

El 21 de abril de 2025 murió en el Vaticano el papa Francisco , a los 88 años, en la residencia de la Casa Santa Marta . El argentino Jorge Bergoglio había sido elegido el 13 de marzo de 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI, y se convirtió en el primer pontífice nacido en América y el primero perteneciente a la Compañía de Jesús.

Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en la ciudad de Buenos Aires. Ingresó a la orden jesuita en 1958 y fue ordenado sacerdote en 1969. Entre 1973 y 1979 se desempeñó como superior provincial de los jesuitas en la Argentina.

Durante la década de 1980 ocupó funciones académicas y de formación dentro de la orden, incluyendo el rectorado del Colegio Máximo de San Miguel. Su trayectoria combinó tareas pastorales con responsabilidades institucionales dentro de la Iglesia.

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En 1992 fue designado obispo auxiliar de Buenos Aires, en 1998 asumió como arzobispo de la ciudad y en 2001 fue creado cardenal. Desde ese rol participó en el cónclave de 2005 que eligió a Benedicto XVI, y continuó al frente de la arquidiócesis porteña hasta su elección como Papa en 2013.

En paralelo, entre 2005 y 2011 presidió la Conferencia Episcopal Argentina, desde donde intervino en debates vinculados a la agenda social, educativa y legislativa del país.

Su legado como Papa

Fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013 y adoptó el nombre de Francisco. Durante su pontificado realizó más de 40 viajes internacionales, con visitas a América, Europa, Asia, África y Medio Oriente, incluyendo participaciones en foros multilaterales y encuentros con jefes de Estado.

Entre los principales documentos de su gestión se encuentran Evangelii gaudium (2013), Laudato si’ (2015), Amoris laetitia (2016) y Fratelli tutti (2020). En 2022 promulgó la constitución apostólica Praedicate Evangelium, que reorganizó la Curia romana y redefinió el funcionamiento de los organismos centrales de la Santa Sede.

Durante su pontificado convocó sínodos sobre la familia (2014-2015), la Amazonia (2019) y la sinodalidad (2021-2024), instancias de consulta episcopal orientadas a debatir temas pastorales y de organización interna de la Iglesia.

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En el plano internacional, en 2019 firmó en Abu Dabi el Documento sobre la Fraternidad Humana junto al Gran Imán de Al-Azhar, y en 2021 realizó una visita oficial a Irak, con actividades en Bagdad, Najaf, Mosul y Erbil. También mantuvo encuentros con líderes políticos y religiosos en distintas regiones.

En materia administrativa, impulsó reformas en los organismos económicos del Vaticano, con nuevas normativas sobre transparencia y control financiero. Además, avanzó en la implementación de protocolos para el tratamiento de denuncias por abusos dentro de la Iglesia.

Actividades a un año de su muerte

A doce meses de su fallecimiento, distintos medios nacionales relevaron la organización de actos conmemorativos en la Argentina. En la Basílica de Luján, en el barrio de Flores —donde nació— y en la ciudad de Buenos Aires se programaron misas y actividades abiertas al público.

También se prevén encuentros culturales y convocatorias en espacios públicos, entre ellos Plaza de Mayo. Las coberturas publicadas en los últimos días coincidieron en señalar que las actividades son impulsadas por la Iglesia, organizaciones sociales y espacios vinculados a su trayectoria.

A un año de su muerte, la figura de Francisco continúa siendo recordada a través de actos institucionales y religiosos que repasan su recorrido dentro de la Iglesia católica.