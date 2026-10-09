La automotriz japonesa trabaja para renovar uno de sus vehículos emblema . ¿Cómo será la nueva pick up de Nissan ?

El fuerte cambio que prepara Nissan para una de sus pick ups más vendidas: motor híbrido y potencia inédita

Según lo informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la pick up más vendida en la Argentina en septiembre de 2026 fue la Toyota Hilux , de la que se patentaron 3.036 unidades. De cara a 2027, Nissan prepara una importante renovación para una de sus picks ups más exitosas con la firme intención de competir de lleno en el mercado nacional.

De cara a 2027, Nissan prepara la nueva versión de su pick up Frontier: Pro PHEV , que se fabricará en China y contará 434 CV, tracción 4x4 y un importante despliegue tecnológico .

La actual pick up diésel Frontier no será reemplazada por una alternativa electrificada, sino que esta y la futura versión convivirán dentro de la gama que ofrecerá Nissan.

De este modo, la Frontier Pro PHEV ofrecerá una variante híbrida , que presentará las siguientes características destacadas:

Motor 1.5 turbo con un sistema eléctrico con 434 CV y 81,57 kgfm de torque.

1.5 turbo con un sistema eléctrico con 434 CV y 81,57 kgfm de torque. Tracción 4x4 y reductora, mientras que su batería permitirá recorrer hasta 135 kilómetros en modo completamente eléctrico, según el ciclo CLTC.

4x4 y reductora, mientras que su batería permitirá recorrer hasta 135 kilómetros en modo completamente eléctrico, según el ciclo CLTC. Tendrá aproximadamente 5,52 metros de largo, frente a los 5,26 metros de la versión diésel.

Desarrolla 350 HP y posee bloqueo de diferencial trasero.

Autonomía total cercana a los 1.000 km y una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg.

La capacidad de carga declarada es de 815 kg, mientras que puede remolcar hasta 3.500 kg.

En el interior incorpora una pantalla central de más de 14 pulgadas, acompañada por un instrumental digital de 10 pulgadas.

incorpora una pantalla central de más de 14 pulgadas, acompañada por un instrumental digital de 10 pulgadas. La versión más equipada puede incorporar hasta 19 asistencias a la conducción, ampliando el nivel de tecnología disponible respecto de una pick up tradicional.

tradicional. Este pack se complementa con la cámara 540°, que permite tener una visión más completa del entorno del vehículo.

De cara a 2027, Nissan prepara la nueva versión de su pick up Frontier Pro PHEV, que se fabricará en China.

¿Cuáles fueron las pick ups más vendidas en la Argentina en septiembre de 2026?

Según el informe publicado por la ACARA -y mencionado más arriba- las pick ups más vendidas en la Argentina en septiembre de 2026 fueron las siguientes:

Toyota Hilux: 3.036 unidades patentadas.

Ford Ranger: 2.221 unidades patentadas.

Volkswagen Amarok: 1.970 unidades patentadas.

Chevrolet S10: 555 unidades patentadas.

FIAT Strada: 513 unidades patentadas.

FIAT Titano: 462 unidades patentadas.

FIAT Toro: 459 unidades patentadas.

Chevrolet Montana: 322 unidades patentadas.

Amén de la venta de pick ups, en el noveno mes del año Toyota finalizó en el primer lugar entre las automotrices, con 7.820 vehículos patentados y una participación del 16,7 % dentro de automóviles y comerciales livianos.

En el segundo puesto quedó Fiat, con 5.447 unidades, mientras que Volkswagen quedó tercera con 5.321. En tanto, Ford se ubicó cuarta con 4.997 registros y Chevrolet completó los primeros cinco lugares con 4.069. Más atrás aparecen Renault, con 3.629 unidades; Peugeot, con 2.433; Citroën, con 1.597; BYD, con 1.584; y Nissan, con 1.185 patentamientos.