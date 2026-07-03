Presentaron el Nissan Kait en Argentina: los detalles que te harán elegir a este SUV japonés económico

La automotriz japonesa comenzó a comercializar su nuevo SUV , que se destaca por su precio, que lo ubica entre los más económicos del segmento.

Después de la presentación oficial en mayo pasado en la Costanera porteña, la automotriz japonesa Nissan lanzó al mercado argentino su nuevo SUV Kait , una propuesta atractiva para pelear entre las más económicas de su segmento. La gama está compuesta de tres versiones , que parten desde los $36,5 millones.

Desarrollado en América Latina, el modelo se ubica en el segmento B y se fabrica en el Complejo Industrial de Resende, en el estado de Río de Janeiro (Brasil), desde donde es exportado a más de 20 países , siendo el nuestro uno de los primeros. Con su equilibrio, la unidad está destinada a quienes priorizan la comodidad , el espacio y la confianza mecánica.

El nuevo Nissan Kait tiene una longitud total de 4,3 metros, un ancho de 1,7 metros y una altura de 1,6 metros. La distancia entre ejes alcanza los 2,6 metros, una medida que permite ofrecer un habitáculo amplio para cinco ocupantes y un buen nivel de comodidad en las plazas traseras. El despeje al suelo de 200 milímetros favorece la circulación por calles en mal estado, caminos rurales o superficies irregulares.

El nuevo Nissan Kait cuenta con tres modelos. El más barato parte de los $36,5 millones. Nissan

En cuanto a la capacidad de carga, el baúl ofrece hasta 432 litros de volumen, una cifra competitiva dentro de la categoría. Además, los asientos traseros rebatibles en proporción 60/40 permiten ampliar considerablemente el espacio disponible para transportar equipaje, elementos deportivos o cargas voluminosas.

Su interior fue diseñado para brindar una experiencia de viaje agradable y funcional. Uno de los elementos más destacados son los asientos con tecnología Zero Gravity, una solución desarrollada por Nissan para reducir la fatiga corporal durante trayectos prolongados. Tanto los pasajeros delanteros como los traseros se benefician de esta configuración ergonómica.

Dependiendo de la versión, el equipamiento incluye climatizador automático, llave inteligente con acceso sin llave, botón de arranque, volante multifunción revestido en cuero y tapizados de mejor calidad. También dispone de puertos USB, conectividad para smartphones y sistemas multimedia con pantalla táctil compatibles con las necesidades actuales de conectividad.

Motor y detalles técnicos

Bajo el capot, incorpora un motor cadenero 1.6 de inyección indirecta que alcanza una potencia de entre 113 y 122 caballos de fuerza. La entrega de potencia se realiza de manera progresiva, favoreciendo una conducción suave tanto en entornos urbanos como en rutas y autopistas.

El Nissan Kait tiene capacidad para cinco ocupantes. Nissan

La transmisión está a cargo de una caja automática XTRONIC CVT, un sistema que optimiza el consumo de combustible y proporciona aceleraciones lineales sin los tradicionales cambios de marcha perceptibles. Además, algunas versiones incorporan modo Sport para ofrecer una respuesta más dinámica cuando el conductor lo requiere.

La arquitectura mecánica contempla tracción delantera, suspensión independiente McPherson en el eje delantero y eje de torsión en la parte trasera. Esta configuración privilegia el confort de marcha y la estabilidad, especialmente en recorridos urbanos y viajes familiares.

Equipamiento destacado

Airbags frontales delanteros

Airbags laterales delanteros

Airbags de cortina

Frenado autónomo de emergencia con reconocimiento de peatones

Asistencia por cambio involuntario de carril

Alerta ángulo ciego

Alerta tráfico cruzado trasero

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

Control crucero adaptativo

Asistente de arranque en pendiente

Cámara con visión 360°

Pantalla multimedia táctil de 9”

Conexión inalámbrica Android Auto y Apple CarPlay

Climatizador digital

Arranque y apagado de motor con botón

Cargador inalámbrico de celular

Este SUV es ideal para recorridos urbanos y viajes familiares. Nissan

Los tres modelos del Nissan Kait: precios y características particulares

Sense: $36.500.000

Caja automática CVT

Faros y luces traseras Full LED

Llantas de aleación de 16”

Llave inteligente con botón push start

Paquete ADAS (ASL – ASCD – PFEB – LDW – LDP)

6 airbags

Cámara y sensor de estacionamiento trasero

Pantalla multimedia de 8” con Android Auto® y Apple CarPlay®

Sistema de Monitoreo de Presión de los neumáticos (TPMS)

Control de velocidad crucero

Advance: $41.500.000

Llantas “Blade” de aleación de 17”

Asientos con tapizado de tela premium

Pantalla multimedia de 9” con Android Auto® y Apple CarPlay® inalámbrico

Cargador de teléfono inalámbrico

TFT digital de 7”

Apoyabrazos central con espacio de guardado

Rack de techo

Indicador de temperatura exterior

Exclusive: $46.500.000