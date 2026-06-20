¿Qué SUV híbrido me compro? BAIC BJ30 vs. Toyota Corolla Cross

Qué ofrece uno de los protagonistas del mercado local en 2026 y uno de los modelos más confiables y vendidos. Dos perfiles bien distintos.

El BAIC BJ30 y el Toyota Corolla Cross no sólo conviven en la misma categoría, sino que son materia de comparación a partir de una realidad que empieza a crecer en el mercado local: los SUV híbridos . En este caso, además, se trata de dos propuestas con argumentos muy distintos: de un lado, un modelo chino que llegó con precio agresivo, gran tamaño y mucho equipamiento; del otro, uno de los productos más confiables y exitosos de Toyota en la región.

El BAIC BJ30 aparece como una alternativa disruptiva, ya que en Argentina se ofrece con versiones híbridas 4x2 y 4x4, con valores que lo posicionan por debajo de muchas versiones de sus rivales e incluso del Toyota Corolla Cross , especialmente si se lo compara con las variantes híbridas más equipadas del SUV producido en Brasil.

El Toyota Corolla Cross , en cambio, juega con un argumento muy fuerte: la confianza de marca construida durante décadas. Es un SUV con mecánica probada, red de concesionarios amplia, buena reventa y una trayectoria que lo mantuvo durante años entre los modelos más elegidos del segmento.

Toyota Corolla Cross

BAIC BJ30 vs Toyota Corolla Cross: cuál conviene comprar

En diseño, el BAIC BJ30 transita por el camino más original: tiene una silueta cuadrada, robusta, con guiños de SUV aventurero y una presencia visual más importante que la del Toyota Corolla Cross. Mide 4,73 metros de largo, 1,91 metros de ancho y 1,79 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,82 metros, cifras que lo ubican como un vehículo más voluminoso y con una sensación de tamaño superior.

El Toyota Corolla Cross es más convencional, pero también más equilibrado. Con 4,46 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,62 metros de alto, apuesta por una carrocería más urbana y fácil de maniobrar. No busca impresionar por porte, sino por practicidad, y eficiencia.

BAIC BJ30 BAIC BJ30. BAIC

En el interior, el BAIC BJ30 saca ventaja por amplitud, especialmente en las plazas traseras, que son uno de sus puntos más fuertes. Además, suma techo panorámico, pantalla central de gran tamaño, cámara 360°, portón eléctrico, climatizador, asistencias a la conducción y una dotación que, por precio, resulta difícil de igualar.

El Toyota Corolla Cross también ofrece un buen nivel de confort, especialmente en las versiones XEI y SEG híbridas. La gama incorpora pantalla multimedia de 10”, freno de estacionamiento electrónico, cargador inalámbrico, servicios conectados y, en las versiones más equipadas, cámara 360° y portón trasero con apertura eléctrica.

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross. Toyota

Respecto de la seguridad, el Toyota Corolla Cross tiene el respaldo de Toyota Safety Sense, con asistencias que pueden variar según versión. Además, suma una estructura conocida y una reputación fuerte en confiabilidad. El BAIC BJ30, por su parte, declara más de 20 asistencias a la conducción, 6 airbags y una dotación muy completa para su rango de precio, aunque todavía no tiene el mismo recorrido de mercado que el modelo japonés-brasileño.

BAIC BJ30 vs Toyota Corolla Cross: motores y consumo

En motorización, el BAIC BJ30 utiliza un sistema híbrido con un motor naftero 1.5 turbo asociado a un impulsor eléctrico y caja DHT. Se mueve con soltura, tiene buen desempeño para ciudad y ruta, y ofrece un consumo muy bajo en uso urbano. En la variante 4x2, el conjunto híbrido desarrolla una potencia combinada de 330 CV y un consumo declarado de 5,85 litros cada 100 kilómetros. La autonomía alcanza los 1.000 kilómetros.

La versión 4x4 AWD, por su parte, eleva la potencia total hasta 404 CV, incorpora tracción integral inteligente en tiempo real y registra un consumo de 6,45 litros cada 100 kilómetros

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross.

El Toyota Corolla Cross Hybrid combina un motor naftero 1.8 de ciclo Atkinson (de 98 CV) con un motor eléctrico de 72 CV y caja eCVT. La potencia combinada declarada es de 122 CV, una cifra menor que la que ofrece el BAIC en términos de respuesta general, pero suficiente para un manejo eficiente. Su mejor escenario es la ciudad, donde el sistema híbrido trabaja con suavidad y logra consumos muy bajos.

El modelo japonés registra consumos de alrededor de 5,1 a 5,5 litros cada 100 kilómetros en ciudad y cerca de 7 litros cada 100 kilómetros en ruta a 130 km/h. Su punto débil aparece en viajes largos: el tanque de 36 litros limita la autonomía frente a otras opciones.

BAIC BJ30 BAIC BJ30. BAIC

El BAIC BJ30 también brilla en ciudad, donde el sistema híbrido ayuda a contener mucho el gasto de combustible. Sin embargo, como ocurre en varios híbridos no enchufables, en ruta el motor térmico trabaja más tiempo y el consumo puede subir. Por eso, si el uso será mayormente urbano o mixto, el BAIC tiene mucho sentido; si el foco está en viajes largos y previsibilidad, el Toyota sigue siendo una apuesta segura.

BAIC BJ30 vs Toyota Corolla Cross: versiones y precios

Por su precio, el BAIC BJ30 es uno de los grandes protagonistas del mercado argentino en este 2026.

BAIC BJ30 Hybrid 4x2 : US$35.800

: US$35.800 BAIC BJ30 Hybrid 4x4 AWD: US$42.499

BAIC BJ30 BAIC BJ30. BAIC

El Toyota Corolla Cross Hybrid se ubica más arriba en pesos.

Toyota Corolla Cross HEV XEI 1.8 eCVT: $57.355.000

$57.355.000 Toyota Corolla Cross HEV SEG 1.8 eCVT: $63.684.000

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross.

Entonces, ¿qué SUV conviene comprar? Si la prioridad es el precio-producto, el espacio interior, el diseño distinto y un equipamiento muy completo, el BAIC BJ30 aparece como una de las compras más tentadoras del momento. Es más grande, se siente moderno y ofrece una relación entre valor y dotación que explica por qué empezó a ganar tanta visibilidad.

Si la prioridad es la confiabilidad a largo plazo, la red de posventa, la reventa y una mecánica híbrida probada, el Toyota Corolla Cross sigue siendo una opción muy sólida. No impacta tanto como el BAIC en tamaño o precio, pero transmite esa tranquilidad que pesa mucho a la hora de comprar un 0 km.