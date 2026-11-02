Tormentas, lluvias de hasta 50 mm y fuertes ráfagas: alerta amarilla del SMN

El SMN anticipó precipitaciones abundantes en cortos períodos y actividad eléctrica. Qué sectores serán los más afectados.

Alerta amarilla por tormentas en ocho provincias: dónde se esperan lluvias fuertes y granizo.

Los primeros días de noviembre llegan marcados con un aumento de la temperatura pero continúa la inestabilidad, con la presencia de fuertes lluvias y tormentas en varias partes del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes en distintas regiones de Argentina.Y advirtió que podrían desarrollarse fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, con lluvias abundantes, ráfagas de viento y posibilidad de caída de granizo.

La advertencia alcanza a ocho provincias y contempla condiciones meteorológicas que podrían generar complicaciones, especialmente por la intensidad de las precipitaciones en períodos breves.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y lluvias

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de provocar daños e interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

En estas regiones se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

De acuerdo con el informe del SMN, las zonas alcanzadas por la advertencia durante este lunes son:

Córdoba: sector sur.

San Luis: distintos sectores de la provincia.

La Rioja: zona sur.

La Pampa: sector oeste

Chaco.

Formosa.

Corrientes: sector norte.

Misiones: sector norte.

Cuánta lluvia podría caer durante las tormentas

Uno de los principales factores de preocupación está relacionado con la cantidad de agua que podría acumularse en poco tiempo.

El organismo nacional estimó precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, aunque advirtió que esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Esto significa que, durante el desarrollo de las tormentas más intensas, podrían registrarse chaparrones fuertes en períodos breves, con posibilidades de anegamientos temporarios en sectores urbanos y complicaciones para circular.

La actividad eléctrica y las ráfagas también forman parte de los fenómenos previstos, por lo que se recomienda evitar permanecer en espacios abiertos cuando comiencen las tormentas.

Qué recomienda el SMN ante la alerta

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas para quienes se encuentren en las zonas alcanzadas por la advertencia.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar salir de los hogares si no es necesario.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse alejados de puertas y ventanas.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a las viviendas.

Buscar refugio en construcciones cerradas si la tormenta sorprende a una persona al aire libre.

No permanecer debajo de árboles, postes o carteles que puedan caer por efecto de las ráfagas.

También se aconseja evitar circular por calles anegadas y mantenerse alejados de ríos, lagunas y otros espacios de agua durante las tormentas eléctricas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja.

Cómo seguir las actualizaciones del pronóstico

El SMN recomienda consultar periódicamente los avisos meteorológicos, ya que las condiciones pueden modificarse durante el transcurso de la jornada y las áreas alcanzadas por las advertencias pueden actualizarse.

La alerta amarilla no significa que las tormentas afectarán de la misma manera a todas las localidades, pero sí representa un llamado de atención para tomar precauciones y evitar situaciones de riesgo.

El seguimiento de los informes oficiales permite conocer qué sectores permanecen bajo advertencia y en qué momentos del día se espera mayor inestabilidad.