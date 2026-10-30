Alerta por tormentas con lluvias de hasta 50 mm, ráfagas intensas y granizo

El SMN advirtió que se esperan intensas lluvias y actividad eléctrica para este viernes.

Alerta por lluvias y fuertes vientos: qué zonas estarán afectadas este viernes.

La inestabilidad climática sigue siendo una constante y los efectos de El Niño no dan tregua en algunas partes del país. En las últimas horas, se advirtió por la presencia de fuertes tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre posibles condiciones adversas en distintas regiones del país, y confirmó que rige para este viernes una alerta amarilla por tormentas.

Según precisó el organismo que depende del Ministerio de Defensa, este nivel de advertencia implica la posibilidad de “ fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Rigen varias alertas para este viernes en distintas zonas del país.

Alerta por fuertes tormentas con lluvias de hasta 50 mm

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de forma local.

Esta alerta abarca a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Frente a estas condiciones, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconsejó retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Octubre cierra con posibles tormentas y viento en Neuquén

Tras una semana caracterizada por temperaturas primaverales, el pronóstico del tiempo en Neuquén anticipa un cierre de mes atravesado por la inestabilidad. Para este fin de semana, se aguarda la posible formación de tormentas y un paulatino incremento del viento con ráfagas intensas hacia el inicio de noviembre.

Según detalló la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las condiciones meteorológicas del Alto Valle cambiarán durante las próximas jornadas producto del ingreso de aire húmedo desde el norte. Este escenario promoverá un gradual deterioro de la estabilidad con jornadas cálidas, marcadas por un descenso térmico nocturno y ráfagas que ganarán intensidad con el correr del fin de semana.

Para este viernes 30 de octubre, el día se presenta con un ambiente cálido e inestable en la capital neuquina, alcanzando una temperatura máxima de 29°C. El viento soplará suave desde el sector sudeste a 10 km/h con ráfagas que rozarán los 15 km/h. Por la noche, se mantendrá la inestabilidad en la región, fijando una temperatura mínima de 11°C y vientos que rotarán hacia el sudoeste a 13 km/h.