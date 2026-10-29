Neuquén
20°
  • Dolar oficial $ 1.535,0
  • Dolar informal $ 1.555,0
  • Dolar CCL $ 1.620,5
  • Dolar MEP $ 1.542,5
  • Riesgo país 648,0
País
La Mañana Juegos de Azar

Resultados de las quinielas de hoy 29 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Resultados de las quinielas de hoy 29 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 29 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 1146
1° 1146, 2° 3761, 3° 1938, 4° 0579, 5° 7950, 6° 6459, 7° 4148, 8° 0702, 9° 8283, 10° 0608, 11° 2575, 12° 1450, 13° 5496, 14° 2936, 15° 1653, 16° 8528, 17° 6715, 18° 1918, 19° 6060, 20° 7860

El Primero

Cabeza: 5912
1° 5912, 2° 6062, 3° 3941, 4° 6609, 5° 2456, 6° 9496, 7° 9647, 8° 1002, 9° 8675, 10° 6120, 11° 9847, 12° 4043, 13° 3452, 14° 4967, 15° 0355, 16° 5120, 17° 1876, 18° 4513, 19° 3464, 20° 4886

La Matutina

Cabeza: 3081
1° 3081, 2° 7104, 3° 0601, 4° 5134, 5° 7832, 6° 2349, 7° 2221, 8° 9249, 9° 1958, 10° 4127, 11° 1908, 12° 3831, 13° 0499, 14° 0756, 15° 3599, 16° 0747, 17° 4071, 18° 3580, 19° 2154, 20° 1792

La Vespertina

Cabeza: 5248
1° 5248, 2° 2140, 3° 6048, 4° 5221, 5° 4583, 6° 4741, 7° 2461, 8° 8993, 9° 4191, 10° 6732, 11° 7079, 12° 1764, 13° 1806, 14° 7410, 15° 1428, 16° 9736, 17° 8735, 18° 1779, 19° 7559, 20° 2129

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

La Rionegrina

La Previa

No se registraron resultados para este sorteo.

El Primero

Cabeza: 7658
1° 7658, 2° 4733, 3° 2199, 4° 7948, 5° 7455, 6° 0568, 7° 0395, 8° 4394, 9° 4398, 10° 4778, 11° 7692, 12° 8867, 13° 5969, 14° 9699, 15° 3382, 16° 2155, 17° 5265, 18° 5820, 19° 1787, 20° 7920

La Matutina

Cabeza: 3339
1° 3339, 2° 4577, 3° 9868, 4° 9128, 5° 5533, 6° 5077, 7° 9590, 8° 2087, 9° 8355, 10° 2235, 11° 3630, 12° 5338, 13° 1075, 14° 4715, 15° 6869, 16° 3701, 17° 9409, 18° 2994, 19° 8117, 20° 7191

La Vespertina

Cabeza: 2043
1° 2043, 2° 5329, 3° 6164, 4° 0759, 5° 4771, 6° 5474, 7° 5370, 8° 2511, 9° 5459, 10° 8168, 11° 9588, 12° 7970, 13° 2209, 14° 7851, 15° 3982, 16° 3395, 17° 3736, 18° 8898, 19° 3117, 20° 2920

La Nocturna

Cabeza: 6892
1° 6892, 2° 8452, 3° 4916, 4° 3827, 5° 0724, 6° 8209, 7° 1521, 8° 1417, 9° 6912, 10° 4408, 11° 1913, 12° 6614, 13° 2958, 14° 6896, 15° 9054, 16° 4467, 17° 5923, 18° 3054, 19° 3957, 20° 3364

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 9095
1° 9095, 2° 0533, 3° 1473, 4° 7829, 5° 7124, 6° 1714, 7° 4671, 8° 9199, 9° 5614, 10° 8444, 11° 4349, 12° 7515, 13° 1389, 14° 7771, 15° 7642, 16° 1966, 17° 8804, 18° 0663, 19° 6795, 20° 9347

El Primero

Cabeza: 7888
1° 7888, 2° 6527, 3° 0243, 4° 9729, 5° 9210, 6° 7744, 7° 6219, 8° 8919, 9° 4097, 10° 6537, 11° 6741, 12° 0254, 13° 4951, 14° 5464, 15° 0799, 16° 0681, 17° 5839, 18° 6408, 19° 1151, 20° 0261

La Matutina

Cabeza: 8634
1° 8634, 2° 3351, 3° 7370, 4° 9095, 5° 7259, 6° 8433, 7° 4465, 8° 9920, 9° 9980, 10° 1191, 11° 0570, 12° 6841, 13° 6110, 14° 2806, 15° 0425, 16° 1400, 17° 8810, 18° 3547, 19° 7535, 20° 3395

La Vespertina

Cabeza: 9165
1° 9165, 2° 0109, 3° 2555, 4° 8392, 5° 6549, 6° 6358, 7° 3203, 8° 0433, 9° 9342, 10° 2267, 11° 7188, 12° 6321, 13° 0615, 14° 9062, 15° 8910, 16° 3601, 17° 4106, 18° 0194, 19° 8820, 20° 3789

La Nocturna

Cabeza: 4804
1° 4804, 2° 7206, 3° 9741, 4° 0558, 5° 9796, 6° 7665, 7° 4538, 8° 0709, 9° 8470, 10° 7956, 11° 2915, 12° 7233, 13° 5670, 14° 3533, 15° 3795, 16° 6876, 17° 8557, 18° 6009, 19° 5600, 20° 4687

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 8205
1° 8205, 2° 5544, 3° 9626, 4° 7943, 5° 8776, 6° 8962, 7° 9066, 8° 4052, 9° 5296, 10° 9968, 11° 6755, 12° 9900, 13° 7981, 14° 1738, 15° 0471, 16° 1826, 17° 3217, 18° 9948, 19° 9677, 20° 3266

El Primero

Cabeza: 1104
1° 1104, 2° 2957, 3° 6800, 4° 9537, 5° 0367, 6° 0401, 7° 5130, 8° 4290, 9° 6970, 10° 7372, 11° 2145, 12° 6983, 13° 0608, 14° 3969, 15° 0597, 16° 1122, 17° 9082, 18° 9449, 19° 5381, 20° 3391

La Matutina

Cabeza: 7887
1° 7887, 2° 0827, 3° 3166, 4° 4064, 5° 1474, 6° 8809, 7° 9722, 8° 4757, 9° 5976, 10° 7162, 11° 8636, 12° 3697, 13° 3518, 14° 3131, 15° 1909, 16° 4008, 17° 2206, 18° 3037, 19° 8720, 20° 9228

La Vespertina

Cabeza: 0933
1° 0933, 2° 5476, 3° 2793, 4° 5744, 5° 4280, 6° 2193, 7° 1291, 8° 3320, 9° 3739, 10° 5136, 11° 4005, 12° 5271, 13° 3712, 14° 3391, 15° 7165, 16° 5969, 17° 5566, 18° 1828, 19° 7258, 20° 0235

La Nocturna

Cabeza: 3200
1° 3200, 2° 4792, 3° 7550, 4° 4407, 5° 0765, 6° 3644, 7° 8393, 8° 4185, 9° 5280, 10° 6500, 11° 8668, 12° 7007, 13° 4033, 14° 5516, 15° 0648, 16° 7223, 17° 1071, 18° 3778, 19° 3090, 20° 1943

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 4490
1° 4490, 2° 6141, 3° 6158, 4° 7285, 5° 4368, 6° 6938, 7° 9321, 8° 8659, 9° 0644, 10° 4322, 11° 1577, 12° 5167, 13° 7086, 14° 8472, 15° 5284, 16° 0152, 17° 3277, 18° 4484, 19° 2896, 20° 3640

El Primero

Cabeza: 4623
1° 4623, 2° 8130, 3° 5846, 4° 6553, 5° 6650, 6° 2792, 7° 4411, 8° 8313, 9° 3998, 10° 4137, 11° 1851, 12° 2943, 13° 9826, 14° 2115, 15° 9049, 16° 7538, 17° 0154, 18° 8252, 19° 1724, 20° 4099

La Matutina

Cabeza: 2760
1° 2760, 2° 9573, 3° 2165, 4° 3185, 5° 8317, 6° 5154, 7° 7690, 8° 6294, 9° 4337, 10° 6543, 11° 5576, 12° 6536, 13° 2690, 14° 7951, 15° 0752, 16° 1535, 17° 7218, 18° 4258, 19° 3232, 20° 9348

La Vespertina

Cabeza: 8343
1° 8343, 2° 0367, 3° 6055, 4° 3473, 5° 9340, 6° 2842, 7° 7448, 8° 0614, 9° 7340, 10° 3783, 11° 1272, 12° 1605, 13° 8807, 14° 8233, 15° 3860, 16° 6240, 17° 1425, 18° 6121, 19° 1220, 20° 8382

La Nocturna

Cabeza: 6906
1° 6906, 2° 7827, 3° 7290, 4° 7786, 5° 2924, 6° 1512, 7° 6215, 8° 7236, 9° 9053, 10° 8365, 11° 9698, 12° 6756, 13° 3056, 14° 6462, 15° 7014, 16° 2951, 17° 4243, 18° 3587, 19° 3998, 20° 8045

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel