Resultados de las quinielas de hoy 29 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 29 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 1146
1° 1146, 2° 3761, 3° 1938, 4° 0579, 5° 7950, 6° 6459, 7° 4148, 8° 0702, 9° 8283, 10° 0608, 11° 2575, 12° 1450, 13° 5496, 14° 2936, 15° 1653, 16° 8528, 17° 6715, 18° 1918, 19° 6060, 20° 7860
El Primero
Cabeza: 5912
1° 5912, 2° 6062, 3° 3941, 4° 6609, 5° 2456, 6° 9496, 7° 9647, 8° 1002, 9° 8675, 10° 6120, 11° 9847, 12° 4043, 13° 3452, 14° 4967, 15° 0355, 16° 5120, 17° 1876, 18° 4513, 19° 3464, 20° 4886
La Matutina
Cabeza: 3081
1° 3081, 2° 7104, 3° 0601, 4° 5134, 5° 7832, 6° 2349, 7° 2221, 8° 9249, 9° 1958, 10° 4127, 11° 1908, 12° 3831, 13° 0499, 14° 0756, 15° 3599, 16° 0747, 17° 4071, 18° 3580, 19° 2154, 20° 1792
La Vespertina
Cabeza: 5248
1° 5248, 2° 2140, 3° 6048, 4° 5221, 5° 4583, 6° 4741, 7° 2461, 8° 8993, 9° 4191, 10° 6732, 11° 7079, 12° 1764, 13° 1806, 14° 7410, 15° 1428, 16° 9736, 17° 8735, 18° 1779, 19° 7559, 20° 2129
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
No se registraron resultados para este sorteo.
El Primero
Cabeza: 7658
1° 7658, 2° 4733, 3° 2199, 4° 7948, 5° 7455, 6° 0568, 7° 0395, 8° 4394, 9° 4398, 10° 4778, 11° 7692, 12° 8867, 13° 5969, 14° 9699, 15° 3382, 16° 2155, 17° 5265, 18° 5820, 19° 1787, 20° 7920
La Matutina
Cabeza: 3339
1° 3339, 2° 4577, 3° 9868, 4° 9128, 5° 5533, 6° 5077, 7° 9590, 8° 2087, 9° 8355, 10° 2235, 11° 3630, 12° 5338, 13° 1075, 14° 4715, 15° 6869, 16° 3701, 17° 9409, 18° 2994, 19° 8117, 20° 7191
La Vespertina
Cabeza: 2043
1° 2043, 2° 5329, 3° 6164, 4° 0759, 5° 4771, 6° 5474, 7° 5370, 8° 2511, 9° 5459, 10° 8168, 11° 9588, 12° 7970, 13° 2209, 14° 7851, 15° 3982, 16° 3395, 17° 3736, 18° 8898, 19° 3117, 20° 2920
La Nocturna
Cabeza: 6892
1° 6892, 2° 8452, 3° 4916, 4° 3827, 5° 0724, 6° 8209, 7° 1521, 8° 1417, 9° 6912, 10° 4408, 11° 1913, 12° 6614, 13° 2958, 14° 6896, 15° 9054, 16° 4467, 17° 5923, 18° 3054, 19° 3957, 20° 3364
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 9095
1° 9095, 2° 0533, 3° 1473, 4° 7829, 5° 7124, 6° 1714, 7° 4671, 8° 9199, 9° 5614, 10° 8444, 11° 4349, 12° 7515, 13° 1389, 14° 7771, 15° 7642, 16° 1966, 17° 8804, 18° 0663, 19° 6795, 20° 9347
El Primero
Cabeza: 7888
1° 7888, 2° 6527, 3° 0243, 4° 9729, 5° 9210, 6° 7744, 7° 6219, 8° 8919, 9° 4097, 10° 6537, 11° 6741, 12° 0254, 13° 4951, 14° 5464, 15° 0799, 16° 0681, 17° 5839, 18° 6408, 19° 1151, 20° 0261
La Matutina
Cabeza: 8634
1° 8634, 2° 3351, 3° 7370, 4° 9095, 5° 7259, 6° 8433, 7° 4465, 8° 9920, 9° 9980, 10° 1191, 11° 0570, 12° 6841, 13° 6110, 14° 2806, 15° 0425, 16° 1400, 17° 8810, 18° 3547, 19° 7535, 20° 3395
La Vespertina
Cabeza: 9165
1° 9165, 2° 0109, 3° 2555, 4° 8392, 5° 6549, 6° 6358, 7° 3203, 8° 0433, 9° 9342, 10° 2267, 11° 7188, 12° 6321, 13° 0615, 14° 9062, 15° 8910, 16° 3601, 17° 4106, 18° 0194, 19° 8820, 20° 3789
La Nocturna
Cabeza: 4804
1° 4804, 2° 7206, 3° 9741, 4° 0558, 5° 9796, 6° 7665, 7° 4538, 8° 0709, 9° 8470, 10° 7956, 11° 2915, 12° 7233, 13° 5670, 14° 3533, 15° 3795, 16° 6876, 17° 8557, 18° 6009, 19° 5600, 20° 4687
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 8205
1° 8205, 2° 5544, 3° 9626, 4° 7943, 5° 8776, 6° 8962, 7° 9066, 8° 4052, 9° 5296, 10° 9968, 11° 6755, 12° 9900, 13° 7981, 14° 1738, 15° 0471, 16° 1826, 17° 3217, 18° 9948, 19° 9677, 20° 3266
El Primero
Cabeza: 1104
1° 1104, 2° 2957, 3° 6800, 4° 9537, 5° 0367, 6° 0401, 7° 5130, 8° 4290, 9° 6970, 10° 7372, 11° 2145, 12° 6983, 13° 0608, 14° 3969, 15° 0597, 16° 1122, 17° 9082, 18° 9449, 19° 5381, 20° 3391
La Matutina
Cabeza: 7887
1° 7887, 2° 0827, 3° 3166, 4° 4064, 5° 1474, 6° 8809, 7° 9722, 8° 4757, 9° 5976, 10° 7162, 11° 8636, 12° 3697, 13° 3518, 14° 3131, 15° 1909, 16° 4008, 17° 2206, 18° 3037, 19° 8720, 20° 9228
La Vespertina
Cabeza: 0933
1° 0933, 2° 5476, 3° 2793, 4° 5744, 5° 4280, 6° 2193, 7° 1291, 8° 3320, 9° 3739, 10° 5136, 11° 4005, 12° 5271, 13° 3712, 14° 3391, 15° 7165, 16° 5969, 17° 5566, 18° 1828, 19° 7258, 20° 0235
La Nocturna
Cabeza: 3200
1° 3200, 2° 4792, 3° 7550, 4° 4407, 5° 0765, 6° 3644, 7° 8393, 8° 4185, 9° 5280, 10° 6500, 11° 8668, 12° 7007, 13° 4033, 14° 5516, 15° 0648, 16° 7223, 17° 1071, 18° 3778, 19° 3090, 20° 1943
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 4490
1° 4490, 2° 6141, 3° 6158, 4° 7285, 5° 4368, 6° 6938, 7° 9321, 8° 8659, 9° 0644, 10° 4322, 11° 1577, 12° 5167, 13° 7086, 14° 8472, 15° 5284, 16° 0152, 17° 3277, 18° 4484, 19° 2896, 20° 3640
El Primero
Cabeza: 4623
1° 4623, 2° 8130, 3° 5846, 4° 6553, 5° 6650, 6° 2792, 7° 4411, 8° 8313, 9° 3998, 10° 4137, 11° 1851, 12° 2943, 13° 9826, 14° 2115, 15° 9049, 16° 7538, 17° 0154, 18° 8252, 19° 1724, 20° 4099
La Matutina
Cabeza: 2760
1° 2760, 2° 9573, 3° 2165, 4° 3185, 5° 8317, 6° 5154, 7° 7690, 8° 6294, 9° 4337, 10° 6543, 11° 5576, 12° 6536, 13° 2690, 14° 7951, 15° 0752, 16° 1535, 17° 7218, 18° 4258, 19° 3232, 20° 9348
La Vespertina
Cabeza: 8343
1° 8343, 2° 0367, 3° 6055, 4° 3473, 5° 9340, 6° 2842, 7° 7448, 8° 0614, 9° 7340, 10° 3783, 11° 1272, 12° 1605, 13° 8807, 14° 8233, 15° 3860, 16° 6240, 17° 1425, 18° 6121, 19° 1220, 20° 8382
La Nocturna
Cabeza: 6906
1° 6906, 2° 7827, 3° 7290, 4° 7786, 5° 2924, 6° 1512, 7° 6215, 8° 7236, 9° 9053, 10° 8365, 11° 9698, 12° 6756, 13° 3056, 14° 6462, 15° 7014, 16° 2951, 17° 4243, 18° 3587, 19° 3998, 20° 8045
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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