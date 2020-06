Pablo Alborán contó que es gay: "Necesito ser un poco más feliz"

"Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia... cualquier tipo de odio, y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contarles que soy homosexual”, añadió.

“Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa, en mi familia, siempre tuve la libertad de poder amar a quien yo he querido, de dedicarme a lo que he querido. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, Warner, jamás me sentí discriminado, odiado ni sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños”, aclaró.

“Para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones. Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo. Espero que esto les haga el camino más fácil, pero, sobre todo, lo hago por mí”, remarcó.

