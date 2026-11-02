No pega una: el futbolista que pierde River tras la derrota en el Superclásico.

Tras la dura derrota en el Superclásico , la semana empezó con más malas noticias para River Plate . En las últimas horas se confirmó que Juan Cruz Meza sufrió una lesión. El volante de 18 años, que ingresó a los 71 minutos en el partido contra Boca , en reemplazo de Tobías Andrada, se sometió a estudios este lunes, luego del entrenamiento en River Camp, y en ellos se constató que sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho.

Según informó el periodista Gustavo Yarroch, el hermano de Maxi Meza estará afuera de la cancha por tres semanas, por lo que se perderá el partido del próximo fin de semana ante Aldosivi y llegaría con lo justo al inicio de los playoffs del Torneo Clausura , en caso de que clasifique el Millonario, y que tendrán lugar después de la Fecha FIFA.

Durante el parate, la Selección Argentina jugará el 13 y el 17 de noviembre ante Uruguay y Costa Rica, respectivamente, y el fútbol local se suspenderá durante esos días, con excepción de las semifinales de Copa Argentina que disputarán Boca y Banfield, reanudándose el campeonato entre el viernes 20 y el lunes 23 del mismo mes.

Desde su debut en Primera Division, en julio de 2025 y de la mano de Marcelo Gallardo, Meza disputó 30 partidos (988 minutos), en los que aportó dos asistencias. Si bien con Eduardo Coudet pareció asentarse en el equipo, en ningún momento se convirtió en una fija, y con Leonardo Ponzio es una importante opción de recambio. Este domingo, ante Boca, el correntino disputó poco más de 20 minutos, sin mostrar molestias por lo que terminó siendo un desgarro.

Tras perder el Superclásico, qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

River cayó en el Superclásico ante Boca y las oportunidades para clasificar a la Copa Libertadores 2027 se redujeron a prácticamente una sola.

El Millonario sin chances de asegurar un lugar en la Copa por la Tabla Anual (necesitaría ganar en la última fecha, que se den ciertos resultados y luego que se liberen dos cupos), el equipo de Leo Ponzio tiene una única bala para hacerlo. Previo a eso, River tiene que clasificar a los octavos de final del Torneo Clausura 2026 y esto podría quedar definido en la jornada del lunes por los resultados de Independiente Rivadavia vs. Banfield y Atlético Tucumán vs. Argentinos.

De esta manera, el conjunto de Núñez puede ir a Mar del Plata con el lugar asegurado antes de enfrentar a Aldosivi, pero un triunfo sobre el Tiburón lo mete en la próxima instancia. River tiene una única oportunidad para jugar la Copa Libertadores 2027 y es ganando el Clausura 2026.

El Millonario tiene que salir campeón del torneo y de no poder lograrlo, una victoria en la última fecha le asegura un cupo en la próxima Copa Sudamericana. El equipo de Ponzio deberá clasificar a octavos y avanzar en tres rondas consecutivas, y ganar la final para estar en la próxima Libertadores.