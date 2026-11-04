Insólito: Leandro Rey Hilfer dirigió una final de fútbol regional bajo una lluvia torrencial

El Merengue venció 4-2 por penales a Independiente tras el 0-0 y conquistó su octava corona bajo una lluvia torrencial.

Chañarense vivió una jornada histórica en Chañar Ladeado, Santa Fe , al consagrarse campeón de la Liga Interprovincial de Fútbol después de 27 años. El conjunto local derrotó por penales a su clásico rival, Independiente , luego de un encuentro que terminó 0-0 y que tuvo como árbitro a Leandro Rey Hilfer , referí habitual del fútbol profesional argentino.

La definición se disputó bajo una lluvia torrencial , que condicionó el desarrollo del partido y convirtió el campo de juego en un escenario todavía más exigente. En ese contexto, Rey Hilfer fue el encargado de conducir una final de fuerte carga emocional y mantuvo el control de un encuentro que terminó resolviéndose desde los doce pasos.

La serie llegaba completamente abierta. En el partido de ida, Chañarense e Independiente habían empatado 1-1, por lo que cualquier victoria en la revancha entregaba directamente el campeonato. Sin embargo, ninguno consiguió romper el cero durante el tiempo reglamentario y el título debió definirse mediante penales.

Una definición para la historia

En la tanda, Chañarense mostró mayor efectividad y se impuso 4-2 para desatar el festejo de sus hinchas. El triunfo tuvo un valor especial por tratarse de un clásico y porque significó terminar con una espera que se extendía desde 1999, año de su última consagración.

Con este campeonato, el Merengue alcanzó su octavo título en la Liga Interprovincial y volvió a celebrar una vuelta olímpica casi tres décadas después.

La presencia de Rey Hilfer agregó además un dato particular a la definición. Acostumbrado a dirigir encuentros de las principales categorías del fútbol argentino, el árbitro fue designado para impartir justicia en una competencia regional y quedó involucrado en una jornada que terminó siendo inolvidable para Chañarense.

Entre el temporal, la rivalidad y una definición por penales, el equipo local consiguió romper una sequía de 27 años y escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol de Chañar Ladeado.

¿Por qué Nicolás Ramírez no dirige tras las polémicas en Boca - River?

El árbitro Sebastián Zunino fue designado hoy por la AFA para dirigir el partido que Boca jugará este sábado a las 17:30 como local frente a Defensa y Justicia, por la última fecha del Torneo Clausura, el cual lo podría consagrar como campeón anual del certamen, mientras que Nicolás Ramírez quedó fuera de la nómina para este jornada, tras el polémico desempeño que tuvo en el superclásico del domingo pasado, aunque su ausencia se debe a que será operado.

Zunino tendrá como asistentes a Juan Mamani y Daniel Zamora, en tanto, Yamil Possi será el encargado del VAR y Walter Ferreyra del AVAR.

El elenco “Xeneize” tiene 60 puntos en la tabla anual y en caso de ganar será campeón, ya que Argentinos tiene la misma cantidad de unidades, pero tendría que imponerse por 12 tantos de diferencia, algo imposible.

El “Bicho”, que recibirá a Huracán en idéntico día y horario, tendrá como árbitro a Pablo Dóvalo, los asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Lucas Pardo, mientras que el VAR estará a cargo de Lucas Novelli y el AVAR de Bruno Amiconi.

En tanto, Rosario Central, el otro equipo que pelea arriba, aunque con 59 unidades -deberá ganar y esperar que no lo hagan ni Boca ni Argentinos-, será local de Estudiantes de Río Cuarto, también el sábado a las 17:30.

Hernán Mastrángelo será el referí, Juan Pablo Belatti y Lucio Méndez los asistentes, Hector Paletta el encargado del VAR y Jorge Broggi del AVAR

River, que jugará ante Aldosivi el jueves a las 15:00 en Mar del Plata, contará con el arbitraje de Brayan Ferreyra, quien nunca antes había impartido justicia en un partido del “Millonario”, al tiempo que en el VAR estará José Carreras.