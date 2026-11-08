Orson Wells en Rosario: las transmisiones de radio que dieron por campeón a Central

Diferentes medios entraron en la misma confusión que el público y los jugadores del canalla, subcampeón de Boca.

Rosario Central pasó de la euforia a la desilusión en cuestión de segundos. Después de vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, el Canalla esperaba que Boca no ganara ante Defensa y Justicia para quedarse con la Tabla Anual. Pero un error en las transmisiones radiales desató un festejo que terminó siendo uno de los episodios más insólitos del fin de semana.

La confusión tuvo como protagonista a Radio 2 de Rosario , durante el relato de Jesús Emiliano y los comentarios de Omar Denoya. Cuando Enner Valencia convirtió el gol agónico para Boca, desde la transmisión se hicieron eco del estallido de la gente y lanzaron: “Lo anuló, lo anuló, lo anuló. Grito tremendo en Arroyito, es un cuento del Negro Fontanarrosa” .

La noticia se propagó rápidamente por las tribunas del Gigante. Sin embargo, segundos después, la propia radio corrigió la información: “No, no, esperá. Lo confirma. Una locura eh, lo confirma” . Para entonces, el festejo ya había comenzado.

La secuencia quedó registrada en distintos videos que se viralizaron en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo los hinchas comienzan a celebrar, algunos invaden el campo de juego y varios futbolistas se trepan al alambrado para festejar el supuesto bicampeonato.

El gol de Valencia había sido válido y le daba a Boca el triunfo por 1-0 y el título por un punto de diferencia. Cuando la noticia llegó a los jugadores y simpatizantes, la alegría se transformó en tristeza.

Así, un error de comunicación convirtió la definición de la Tabla Anual en una escena insólita, con transmisiones radiales que quedaron en el centro de las burlas y un festejo que Central seguramente querrá olvidar.

Si estaban escuchando esta emisora en la cancha acabamos de encontrar al baitero de todos los tiempos https://t.co/s2ob2ZKtAs — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) November 8, 2026

Orson Wells remite a "La guerra de los mundos", la famosa transmisión radial de 1938 en la que el director estadounidense recreó una invasión extraterrestre con tal realismo que muchos oyentes creyeron que estaba ocurriendo de verdad. Salvando las distancias, en Rosario se vivió una situación parecida: un error en una transmisión radial hizo que los hinchas de Central creyeran que Boca había perdido y que el Canalla era campeón. La confusión desató festejos genuinos en el Gigante de Arroyito, hasta que llegó la corrección y la realidad terminó con la celebración.