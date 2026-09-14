Enfoque Dental: innovación y atención integral en el 122° aniversario de Neuquén

La clínica combina tecnología digital, tratamientos odontológicos y una propuesta de bienestar en un mismo espacio, con una mirada centrada en las personas.

Inaugurada el 7 de enero de 2026, Enfoque Dental nació de la iniciativa del odontólogo Dr. Pablo Moschetti y Carlos Rosas , quienes eligieron Neuquén para desarrollar una propuesta de atención integral.

La clínica reúne consultas, estudios radiográficos y tratamientos, facilitando el recorrido del paciente. Además, trabaja con obras sociales para facilitar el acceso a sus servicios y acompañar a más personas en el cuidado de su salud bucal.

Cuidar la salud también implica sentirse cómodo y en confianza. Por eso, Enfoque Dental busca ofrecer una atención cercana, con tiempo para escuchar, responder preguntas y acompañar a cada paciente durante su tratamiento.

Tecnología al servicio del paciente

Su equipamiento incluye escáneres intraorales, impresoras 3D, tecnología CAD/CAM, tomografía y radiografía digital, herramientas que contribuyen a la precisión del diagnóstico y la planificación personalizada.

También incorpora el láser de diodo WISER 3, de Doctor Smile. Según explica el equipo, lo utilizan para realizar frenectomías con anestesia tópica y sin suturas, reduciendo el sangrado y las molestias posoperatorias. El propósito es que los avances tecnológicos se traduzcan en una experiencia más confortable, especialmente para quienes sienten inquietud ante un tratamiento odontológico.

Una propuesta que suma bienestar

A través de su franquicia Bio Vitality, la clínica ofrece fotobiomodulación corporal completa en una camilla con tecnología de luz. Las sesiones duran aproximadamente 30 minutos y se presentan como una experiencia complementaria de bienestar, indicada según las características de cada paciente. Un espacio que invita a hacer una pausa y dedicar tiempo al cuidado personal.

En el 122° aniversario de Neuquén, Enfoque Dental reafirma su apuesta por acompañar el crecimiento de la ciudad con innovación, atención cercana y servicios integrados. Un compromiso que cobra sentido en cada persona que encuentra un lugar donde cuidar su salud y sentirse acompañada.

Instagram: @enfoquedentalneuquen

WhatsApp turnos: 299 5480716

Dirección: Leguizamón Onésimo 1064