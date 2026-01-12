Dolor por la muerte de un histórico bombero y árbitro de vóley: quién era

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario despide a uno de sus referentes. Mensajes, agradecimientos y recuerdos por su servicio a la comunidad.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario atraviesa horas de profundo dolor por el fallecimiento de Gustavo “Taka” Mairotta , oficial ayudante, ocurrido el domingo tras una larga lucha contra una compleja enfermedad. Tenía 62 años y era considerado uno de los bomberos más históricos de la institución.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad y, especialmente, en las redes sociales del cuartel, donde se multiplicaron los mensajes de despedida, respeto y agradecimiento. Vecinos, compañeros y amigos recordaron su vocación de servicio, su calidez humana y los incontables años dedicados a proteger a la ciudad.

Desde la institución expresaron públicamente su pesar con un mensaje que resume el sentimiento colectivo. "Con profundo dolor y tristeza despedimos al Oficial Ayudante Mairotta Gustavo “Taka” quien nos ha dejado a los 62 años de edad. Sus compañeros, amigos lo despiden, agradeciendo todo lo que nos diste", dijeron desde la entidad.

Beomberos Centenario El bombero Gustavo "Taka" Mairotta falleció este últiomo domingo. Centenario Digital

Y agregaron: "Saludo 1° Oficial sabemos que Dios te recibirá en el cuartel celestial. Q.E.P.D Te vamos a extrañar por siempre!!!".

Dolor en las redes por la muerte del bombero

Las publicaciones se llenaron rápidamente de comentarios sentidos sobre todo en el Facebook de la institución, debido a que era una persona conocida en la comunidad de Centenario. Entre ellos, se destacaron mensajes como el de Juan Ortuño, quien escribió: “Qepd Taka, gracias por tu permanente servicio a la comunidad. Abrazo al cielo, fuerzas a la familia”.

También el de Miguel Mengual, con palabras cargadas de emoción. “Como me duele… mis respetos y saludo uno para vos compa … y como dijiste en la clínica hace unos días… ‘tantos años de servicio, que ya ni me acuerdo las horas que tengo en esto’ … te voy a extrañar Taca …. mis respetos a tu familia …”, sostuvo.

Desde fuera del país llegaron muestras de afecto, como la de Julio Rodríguez Lecerf, desde Chile. “Mis condolencias por esta dolorosa pérdida a su familia, amigos y compañeros de bomba. Lo conocí en un par de visitas que realicé hace algunos años a ese cuartel, donde pudimos compartir gratos momentos. Un hombre muy amable que se dio el tiempo para mostrarme sus máquinas y charlar. Vaya un fraternal abrazo desde Temuco, Chile”, indicó.

Otros mensajes resaltaron su humildad y trato cercano. Cecilia Velásquez expresó: “Abrazo a la familia, Q.E.P.D TAKA siempre igual, tan buena persona y humilde sobre todo, tu trato sobresalía, por sobre los demás, abrazo enorme, que diosito te de el descanso que te mereces ”.

En la misma línea, Graciela Rosas escribió “lo lamento mucho, siempre te recordaré con mucho aprecio Taka. mis condolencias a sus familiares!”.

Querido en el ámbito deportivo de Centenario

Además de su extensa trayectoria como bombero voluntario, Mairotta fue muy querido en el ámbito deportivo local, donde se destacó como árbitro de vóley, sumando otro espacio en el que dejó huella.

El velatorio se realizó este lunes, de 6 a 10 horas, en Empresa Corres Centenario, ubicada en calle Padre Jacinto Stábile 62. La comunidad acompaña a su familia y al cuartel en una despedida marcada por el respeto, la gratitud y la memoria de una vida dedicada al servicio.