"Dejalo que está colgado": el fuerte cruce de un jugador de River jugando sin autorización un torneo intercountry

Un futbolista que no será tenido en cuenta por Eduardo Coudet jugó en un torneo y tuvo un tenso cruce con un rival. La molestia del club y la comunicación con el presidente Stéfano Di Carlo.

Varios jugadores de River sufrieron un duro revés en las últimas semanas cuando desde el cuerpo técnico y la dirigencia les dejaron en claro que no tendrán lugar en el plantel, por lo que tienen que entrenar apartados a los elegidos para continuar bajo el mando de Eduardo Coudet . Mientras tanto, el club sigue cerrando refuerzos .

Mientras el plantel se prepara en Alicante, España para afrontar una nueva temporada deportiva, algunos jugadores continúan entrenando con la ropa del club pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mientras esperan definiciones sobre cuál será su futuro: si deciden venderlos o cuál es la decisión. En medio de esa metodología, un jugador quedó expuesto por un video viral que lo complicó.

En medio de esa situación, las redes sociales fueron el canal de un video inesperado que generó ruido en el millonario por un accionar que no estaba permitido por el club. En las últimas horas se reveló un video del joven jugador Ian Subiabre jugando un torneo intercountry donde tuvo un acalorado cruce con un rival.

Luego de un lateral, le robaron la pelota al jugador que terminó haciendo un movimiento particular con el que habría impactado al rival. Ante esta situación recibió una dura frase que no tardó en viralizarse: "Dejalo que está colgado", dice a viva voz un rival de Subiabre mientras que de la tribuna se escuchó: "Lo echaron de la pretemporada al burro".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ivanalvarenga1/status/2071292307861598503&partner=&hide_thread=false Luego de haber sido bajado de la pretemporada de River, Ian Subiabre se mantiene activo jugando partidos de inter country pic.twitter.com/lWCgpf9ASd — Iván (@ivanalvarenga1) June 28, 2026

El enojo de River con el jugador

Esta situación generó enojo en el club debido a que no habría tenido la autorización correspondiente para jugar el torneo amateur. Ante esa situación el jugador habría llamado al presidente de River, Stéfano Di Carlo, y le habría ofrecido disculpas debido a que no creía haber imaginado que su accionar podría haber derivado en posibles sanciones . A su vez supuestamente se trató de una decisión meramente personal.

Boca y River ya tienen fecha y sede para jugar por Copa Argentina

La Copa Argentina confirmó la programación de los próximos partidos de Boca y River por los 16avos de final. El Xeneize jugará ante Sarmiento el 16 de julio, desde las 21.45, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s, en Rosario. El Millonario, por su parte, enfrentará a Aldosivi el 17 de julio, también a las 21.45, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

Para Boca, el encuentro tendrá un condimento especial porque marcará el estreno oficial de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo como entrenador del club. El Vasco volverá a dirigir al Xeneize en un partido eliminatorio, con la obligación de avanzar para sostener sus aspiraciones en una competencia que suele tener cruces complejos desde las primeras rondas.

Arruabarrena Refuerzo Boca

El equipo de la Ribera llega a esta instancia después de haber superado por 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en su debut en el certamen, cuando todavía era dirigido por Claudio Úbeda. Si logra vencer a Sarmiento, Boca ya sabe que su próximo rival será Vélez, que espera en la siguiente fase del cuadro.

Por el lado del Millonario, accedió a esta ronda tras vencer por 1-0 a Ciudad de Bolívar en su primera presentación del torneo. En caso de avanzar, su próximo rival saldrá del cruce entre Independiente Rivadavia y Tigre, que jugarán el 12 de julio a las 16.15 en la cancha de Belgrano.