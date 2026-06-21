Sorpresa: River acelera con todo por un mundialista con la Selección Argentina

Ya hubo una comunicación oficial con el Chacho Coudet, que lo conoce de Central e intenta convencerlo para sumarse tras la cita en Norteamérica.

El operativo que encabeza el Chacho Coudet para intentar convencer a Giovani Lo Celso de convertirse en refuerzo de River ya está en marcha, con el entrenador como principal impulsor del movimiento y una relación previa que considera clave. El zurdo del Betis y de la Selección Argentina aparece como el gran objetivo para transformarse en el eje futbolístico del nuevo proyecto.

En Núñez lo imaginan como un líder técnico capaz de ordenar el mediocampo y elevar el nivel general del equipo: por lo pronto, la estrategia apunta a seducirlo más desde lo deportivo que desde lo económico. El vínculo entre DT y jugador, construido durante su paso por Rosario Central entre 2015 y 2016, es el principal argumento que el entrenador utiliza en esta gestión. En ese ciclo, el mediocampista tuvo una evolución determinante que lo proyectó al fútbol europeo en muy poco tiempo.

El técnico considera que esa etapa compartida genera una confianza que puede pesar en la decisión final del jugador. A partir de esa historia común, el Millonario intenta abrir una puerta en una negociación que no es sencilla. En el club de Núñez entienden que la llegada del campeón de América con la Scaloneta implicaría un salto de jerarquía inmediato para el plantel , tanto por su calidad técnica como por su experiencia internacional.

GIO LO CELSO ES UN NOMBRE QUE GUSTA EN RIVER El mediocampista tiene como PRIORIDAD continuar su carrera en Europa. En caso de regresar al fútbol argentino, Rosario Central aparece como su primera opción y River como la segunda. El futbolista tiene… pic.twitter.com/2uM5W8px6R

Sin embargo, también son conscientes de que el escenario es complejo por su contrato vigente con el elenco español. La institución ibérica no tiene intenciones de facilitar una salida sin una propuesta fuerte desde lo económico. Por eso, el plan de River se apoya en insistir en el aspecto deportivo y en el proyecto futbolístico.

El volante albiceleste, que actualmente forma parte del plantel del combinado nacional en el Mundial, atraviesa un momento de evaluación respecto a su futuro inmediato. Su prioridad hoy está puesta en la competencia, sin definiciones adelantadas sobre su carrera a nivel clubes. En ese contexto, cualquier avance concreto se posterga hasta después del torneo. River sigue de cerca su situación, a la espera de un escenario más claro.

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Del lado del Betis, la postura es firme respecto a su valoración y a las condiciones de una eventual transferencia. El club andaluz solo contemplaría una salida si se ejecutan los términos de su cláusula o si aparece una oferta de alto impacto. Eso eleva la dificultad de la operación y obliga a la Banda a moverse con cautela. Aun así, el contacto no se interrumpe.

Lo Celso no decidirá hasta el final de la Copa del Mundo

En paralelo, el entorno del jugador mantiene la postura de analizar todas las opciones una vez finalizada la Copa del Mundo. Lo Celso no descarta escenarios, pero tampoco tiene definido un cambio de liga en el corto plazo. Su presente competitivo con la Selección también influye en la decisión de postergar definiciones. River, mientras tanto, sostiene el operativo con paciencia.

La dirigencia de Núñez entiende que se trata de una negociación de largo aliento y sin garantías de éxito. Sin embargo, consideran que el intento vale la pena por el perfil del jugador y su impacto potencial en el equipo. En ese marco, el estratega ex Racing cumple un rol clave como puente emocional y deportivo. El objetivo es sostener el interés hasta el momento en que el futbolista deba resolver su futuro.