River oficializó a su segundo refuerzo después de Otamendi

El Millo sigue con la depuración de su plantel, mientras que también suma incorporaciones para el segundo semestre.

Luego de anunciar la salida de muchos jugadores, varios de los cuales todavía tenían contrato, River continúa con novedades en su plantel. Stéfano Di Carlo, Eduardo Coudet y Pablo Longoria siguen gestionando cambios en la plantilla y en ese contexto anunciaron el segundo refuerzo del mercado de pases de invierno.

Tanto el presidente como el entrenador y el director deportivo mantienen conversaciones e inciden en las decisiones.

Tras anunciar a Nicolás Otamendi antes del Mundial, este miércoles la directiva informó la llegada de otro futbolista a través de sus redes sociales.

Se trata de Mauro Arambarri, nacido en la localidad uruguaya de Salto, 30 de septiembre de 1995. Es un futbolista uruguayo que se desempeña como mediocampista central.

Embed Mauro Arambarri YA SE REALIZÓ la revisión médica y firmará su contrato como NUEVO jugador de River



“Yo vengo a dar lo MEJOR, con mi familia estamos muy CONTENTOS”



@JoaquinTabares pic.twitter.com/3M1NEJ15MV — MilloStats (@StatsMillo) June 17, 2026

Este miércoles, el volante arribó a la Clínica Rossi para realizarse la revisión médica por la mañana y después firmó su contrato.

El uruguayo comenzó su carrera en Defensor Sporting y tuvo un breve paso por el Bordeaux de Francia. Entre 2017 y 2026 se convirtió en un histórico y pilar fundamental del Getafe de España, donde disputó más de 260 partidos y llegó a ser capitán.

Escueto comunicado

En su página oficial, River fue expeditivo e informó: "Este miércoles 17 de junio, el mediocampista selló su vínculo que lo unirá con el Club hasta el 31 de diciembre de 2028. A partir del jueves, se incorporará a los entrenamientos del plantel profesional bajo las órdenes de Eduardo Coudet".

Embed COMUNICADO OFICIAL



Mauro Arambarri es nuevo jugador de River Plate.



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Los jugadores que no serán tenidos en cuenta en River

River comenzó una limpieza grande de su plantel de cara al segundo semestre del 2026, que consta de más de diez jugadores que no irán a la pretemporada en Alicante, entre ellos un campeón del mundo.

La primer parte de la lista son siete futbolistas, que aunque no viajarán con el plantel principal, según el comunicado, deben presentarse a entrenar por tener contrato vigente. El jugador que más sorprende de este grupo es Germán Pezzella, campeón del mundo en Qatar 2022 y con un fuerte vínculo con la institución.

También están en este grupo los siguientes jugadores: Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo. Los últimos dos tuvieron minutos con Coudet, pero son de los más apuntados por los hinchas.

Por otro lado, se mencionó que Ian Subiabre y Santiago Lencina tampoco viajarán a España, ya que tienen negociaciones para incorporarse a otros equipos.

Dos casos diferentes son los de Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, que se encuentran con Colombia y Paraguay en el Mundial, y cuando vuelvan se entrenarán junto al grupo que se queda en Buenos Aires. Cabe destacar que el paraguayo puede llegar a ser comprado por el Atlanta United, club en el que se encuentra a préstamo.

Kendry Páez y Matías Viña, dos que también están disputando la Copa del Mundo, rescindirán sus préstamos y no serán parte del plantel en el segundo semestre del 2026.

Por último, en el mismo comunicado, River anunció que declaró transferibles a cuatro futbolistas que sí serán parte de la pretemporada en España, y aunque no aclaró los nombres, el club manifestó que sus agentes ya fueron notificados.