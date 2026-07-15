"La Brujineta": quiénes son y cuál es el ritual que recomiendan para ayudar a la Selección Argentina

Se hicieron famosas en el Mundial de Qatar 2022 y volvieron con todo, ahora para la semifinal ante Inglaterra. Quiénes son y cuál es su trabajo.

Un grupo de mujeres de diversos puntos del país se unen para acompañar energéticamente a la Selección Argentina.

Siempre que la Selección Argentina sale a la cancha, ellas están preparadas con su magia blanca para ayudar a los jugadores. Mientras millones de argentinos se encuentran frente a su televisor, "La Brujineta" se encuentra con sahumerios, rezos, meditaciones y limpiezas energéticas.

Un grupo de mujeres de distintos puntos del país se organizaron tras la derrota de Argentina con Arabia Saudita en Qatar 2022, a través de X, TikTok y cadenas de WhatsApp para acompañar con protección al conjunto albiceleste.

Son miles de mujeres - brujas, tarotistas, lectoras de cartas - que se bautizaron con una contracción perfecta: brujas más Scaloneta, la Brujineta .

Nacieron en la Copa del Mundo 2022, cuando una usuaria escribió en X que había jugadores "ojeados" y que se estaba ocupando de limpiarlos.

Un grupo de mujeres de diversos puntos del país se unen para acompañar energéticamente a la Selección Argentina.

El grupo creció exponencialmente y este año, las brujas volvieron con su misión principal: acompañar energéticamente con rituales de magia blanca a la Selección Argentina en el Mundial 2026, algo que vienen haciendo desde el partido ante Cabo Verde.

Ante el inminente partido contra Inglaterra, compartieron su clásico ritual para que todos puedan hacerlo en sus casas.

El ritual recomendado por "La Brujineta" para proteger a la Selección Argentina

Se trata del ritual de la vela y la sal, una propuesta que busca convertirse en un momento de unión entre los fanáticos de la Scaloneta.

Quienes impulsan esta iniciativa explicaron que no pretenden modificar el resultado del partido, sino acompañar simbólicamente al equipo y generar un espacio de fe, protección y calma en cada hogar.

El ritual debe realizarse 30 minutos antes del comienzo del partido y el primer paso consiste en tomar una vela blanca con ambas manos y apoyarla sobre el pecho, a la altura del corazón.

Luego se recomienda realizar una breve pausa para concentrarse e intencionar la vela como un símbolo de luz y purificación dentro del hogar.

@brujinetaok dejo esto por acá. Para quienes se están sumando. Para intencionar las velas. Lo hicimos el partido pasado pic.twitter.com/hG5j2h7rHf — Ceci! (@CeceBabbok) July 15, 2026

Quienes realizan esta práctica aseguran que el objetivo es pedir protección para los jugadores y absorber simbólicamente las energías negativas que puedan rodear al equipo.

La oración que hay que recitar:

"Yo soy con mi espíritu en expansión y mi corazón humilde,

te intenciono para que seas un punto de luz en este hogar,

en nuestros corazones, la fe que arde.

Te intenciono para que seas protección para la Selección Argentina

y absorbas todo el odio que le tiran,

invocamos a la llama blanca de la purificación,

ascensión para que actúe a través de esta vela,

invocamos la Ascensión, la verdad, la justicia y la purificación.

Yo soy Dios en acción x3.

Yo soy x3.

Gracias x3."

Una vez finalizada la oración, se deberá rodear la base de la vela con un círculo de sal gruesa antes de encenderla. Según la Brujineta, esto funciona como un límite simbólico de protección para el hogar mientras la familia sigue el partido.

La vela permanecerá encendida durante el encuentro como representación de la luz, la esperanza y el acompañamiento hacia la Scaloneta.

Recomendaciones energéticas y mágicas para acompañar a los jugadores

En una entrevista radial una de las administradoras de la Brujineta, Andresa, habló sobre los rituales infalibles para apoyar a la Selección. Entre sus recomendaciones para ayudar a la Scaloneta, habló sobre mantener las cábalas.

Para quienes buscan sumar un apoyo extra, la astrología recomienda incorporar alguna prenda o detalle de color dorado o amarillo. También se pueden encender velas y un palo santo intencionado para las limpiezas.

También hay cosas que están terminantemente prohibidas según reveló Andresa. Entre ellas, insultar a los jugadores propios, enfocarse en lo negativo o prepararse para la derrota, ya que esto decreta un mal resultado.

Otra de las prácticas populares es "congelar" a los rivales en el freezer: no solo no sirve porque los futbolistas famosos ya cuentan con protecciones mágicas, sino que esa mala energía puede rebotar y afectar directamente a quien realiza la práctica.

La verdadera clave del éxito, según La Brujineta, es visualizar constantemente de manera positiva y mantener la energía en movimiento.