La fuerte premonición de Arturo Vidal para Argentina-Inglaterra, el adivino inesperado que acertó el primer finalista

Además de haber acertado a España como finalista, anticipó otros resultados que se cumplieron en el Mundial 2026. Qué dijo sobre la segunda semifinal.

Así como la Inteligencia Artificial lanzó un fuerte pronóstico de cara a la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 , distintos amantes del fútbol, y otros que no, se animaron a hacer su análisis sobre el resultado del encuentro que definirá al segundo finalista.

Arturo Vidal , jugador chileno excompañero de Messi , lanzó su pronóstico luego de convertirse en un chamán de la cita ecuménica: la eliminación de Noruega ante Inglaterra, la caída de Bélgica ante España e incluso el pase de esta última Selección luego de superar ampliamente a Francia . En las últimas horas, fue contundente para el duelo Argentina-Inglaterra.

Luego del pase de la Furia al último partido, esbozó: "Ya les dije quién iba a ser el campeón del mundo. Les avisé antes que España iba a pasar a Francia. El que más sabe de fútbol soy yo”. Previamente, después de la victoria ajustada contra Bélgica, tal como había anticipado, había sido claro sobre la postura sobre los españoles: “Sigo creyendo que España será el campeón del mundo”.

"LES DIJE QUE ESPAÑA VA A SER EL CAMPEÓN DEL MUNDO"



Y un día volvió a aparecer Arturo Vidal... pic.twitter.com/4N81O9eumS — Diario Olé (@DiarioOle) July 15, 2026

Qué dijo sobre la semi Argentina-Inglaterra

“Entre Inglaterra y Argentina... ¡Uy, Leo, perdón!, pero pienso que pasará Inglaterra y la final será con España ”, soltó el mediocampista. Luego, soltó: “Se acabó el sentimiento, está súper claro cómo están jugando”.

Los impactantes pronósticos de ChatGPT y Gemini por el duelo de Argentina e Inglaterra: ¿Quién ganará?

Todo el país se encuentra palpitando lo que será uno de los partidos más esperados: Argentina se enfrenta con Inglaterra para asegurarse un lugar en la final del Mundial 2026 y enfrentarse a España. Entre un sinfín de resultados y predicciones, la Inteligencia Artificial (IA) también se la jugó y realizó su predicción.

Tanto ChatGPT y Gemini brindaron sus propios resultados sobre lo que ocurrirá este miércoles. Cabe recordar que el conjunto albiceleste viene de ganarle 3-1 a Suiza, mientras que Inglaterra viene de derrotar por 2 a 1 a Noruega.

Con el recorrido de ambos equipos, su capacidad ofensiva, el rendimiento de sus figuras y sus posibles planteamientos, las IA dieron resultados distintos.

Con la expectativa que crece minuto a minuto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se encuentra a un paso de una nueva final, que se jugará contra España, quien pasó tras dejar atrás a Francia por 2-0.

Cuál es la predicción de Gemini para el partido

Según el análisis que realizó Gemini, la IA de Google, el partido tendrá un desarrollo muy parejo, aunque con un mayor dominio por parte de la Selección Argentina.

El encuentro será "trabado" y contará con la presencia goleadora de Lionel Messi. “No hay dudas de que en una semifinal contra Inglaterra, el capitán asumirá el protagonismo. Me lo imagino destrabando un partido cerradísimo, tal vez mediante un tiro libre o un penal", detalló sobre la participación del capitán de la selección argentina.

En cuanto al desenlace, la IA considera que el encuentro se resolverá durante los 90 minutos reglamentarios. En este sentido, indicó que el desgaste físico de los jugadores será determinante para no llegar a un alargue.

La predicción marca un triunfo de Argentina por 3 a 2. El modelo anticipa que la selección inglesa abrirá el marcador con un tanto de Harry Kane, seguido de un gol de Messi, Jude Bellingham volvería a adelantar al conjunto inglés, aunque luego Lautaro Martínez y Julián Álvarez podrán darlo vuelta.

Con el recorrido de ambos equipos, el rendimiento de sus figuras y sus posibles planteamientos, las IA dieron resultados distintos.

Cuál es la predicción que reveló ChatGPT

En el caso de esta IA, sus estimaciones previas colocan el enfrentamiento prácticamente como 'muy parejo' con una diferencia mínima entre las posibilidades de clasificación de Inglaterra y Argentina, por lo que espera una definición por penales.

Para Chat GPT, los goleadores en esta ocasión serán Lionel Messi y Jude Bellingham. El astro argentino llega al encuentro con 8 goles durante el Mundial 2026, mientras que el inglés suma seis y viene de convertir dos contra Noruega.

Argentina tiene mayor producción ofensiva: convirtió 17 goles, frente a los 13 de Inglaterra. Los dos seleccionados, sin embargo, recibieron seis tantos.

La Albiceleste presenta más variantes cerca del área, con Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. También cuenta con una base que ya atravesó varias definiciones importantes desde la Copa América 2021.

Por su parte, los Three Lions pueden equilibrar esa experiencia con su fortaleza física y la calidad de su mediocampo. Declan Rice, Bellingham y Cole Palmer le permiten competir por la posesión y atacar desde segunda línea.

La IA espera que Inglaterra genere ocasiones y consiga sostener el empate durante la prórroga, pero considera que Argentina podría imponerse y ganaría por penales con un resultado de 4-3.