Cómo fue el debut del jugador japonés de Argentinos Juniors

En el inicio del Torneo Apertura 2026 , Argentinos Juniors se llevó un gran triunfo de local pero también vivió un singular momento en su debut: el japonés Ryoga Kida tuvo su esperado debut a dos años de su desembarco en el club .

Si bien en el sitio oficial del Bicho de La Paternal figura dentro del plantel profesional con la número 32, el delantero japonés de 20 años tuvo su bautismo en Argentina con el dorsal 34 cuando saltó a la cancha a los 27 minutos del complemento del duelo frente a Sarmiento de Junín en lugar de Nicolás Oroz.

Kida, que en Reserva disputó 33 partidos, convirtió 6 goles y dio 2 asistencias, mostró buenas credenciales apenas segundos después de su ingreso. En la primera que tocó, hizo una pared por el sector izquierdo con Leandro Fernández y sacó un potente remate que puso en aprietos a Javier Burrai.

image

Recostado por el sector izquierdo del ataque, Ryoga se mostró participativo en las acciones de su equipo en un interesante debut más allá de los pocos minutos que tuvo de actividad. De todos modos, el recuerdo de su estreno como profesional en Argentina: Tomás Molina anotó el único tanto del partido en el séptimo minuto de adición y le dio la victoria al Bicho.

El atacante asiático tendrá la chance de seguir sumando experiencia en el país inmediatamente tras su estreno oficial: Argentinos Juniors visitará el próximo jueves 29 de enero a Estudiantes de Río Cuarto desde las 21.30 en el cierre de la 2ª jornada del Apertura. Hay que tener en cuenta que los dirigidos por Nico Diez, tras sufrir una sorprendente eliminación en la Copa Argentina ante Ferrocarril Midland, disputarán en la temporada además la Copa Libertadores: enfrentarán a Barcelona de Ecuador a fines de febrero por la Fase II del certamen.

Quién es Ryoga Kida

Tras pasar por las selecciones juveniles de Japón, el camino de Ryoga Kida en La Paternal se inició hace dos años cuando el club avanzó con su fichaje para sumarlo inicialmente a la Reserva: firmó el vínculo por una temporada proveniente del Nagoya Grampus de la J1 League y un año más tarde se anunció su extensión de contrato hasta finales del 2025.

Durante una entrevista que realizó cuando emigró a Argentina con el medio japonés Number, Kida explicó su decisión de firmar en Sudamérica: “Siempre he admirado a jugadores sudamericanos como Luis Suárez y Lionel Messi. Quiero consolidar mi estilo dentro del fútbol sudamericano. Irme a una edad temprana, en mi adolescencia, me permite absorber más y mejorar mi nivel. Además, Argentina es una nación ganadora de la Copa del Mundo. Mi objetivo es crecer y rendir bien en un país como ese, para luego dar el salto a Europa”.

El asiático aseguró que no había podido estudiar el idioma porque la negociación había sido “repentina”, aunque había advertido: “Tengo pensado comprar un libro y ponerme manos a la obra (risas). Sinceramente, ahora mismo estoy más bien emocionado. Esta es mi primera vez en Sudamérica”.

Kida aseguró que había “investigado” la historia de Argentinos Juniors: “Es famoso por ser el equipo en el que empezó Maradona, pero también he descubierto que Mac Allister, que actualmente juega de forma brillante en el Liverpool, también vino de Argentinos. Eso me lo ha hecho sentir más familiar de alguna manera. Me hace pensar que deben tener un sistema de formación de jóvenes muy sólido. Además, llevan más de 100 años, así que su historia también es bastante impresionante”.

image

Casi nueve meses después de su arribo al país, acompañado por un traductor, el atacante japonés dio una breve entrevista con el medio Argentinos Pasión tras su debut en las inferiores. “Mis primeros seis meses tuve una lesión y no pude trabajar bien. Tuve momentos difíciles. Hay compañeros que me animan y me apoyan“, expresó tras pasar toda su primera etapa en el país inactivo.