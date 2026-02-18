Nahiara Díaz y otra participación histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno: "Di todo lo que tenía"

Nuevamente, la neuquina fue una de las pocas representantes del país en la máxima cita de deportes invernales.

Dos Juegos Olímpicos de Inverno consecutivos no son para cualquiera. Con 22 años, Nahiara Díaz completó su participación en Milano-Cortina, donde se desarrollan las últimas jornadas de la máxima cita de los deportes invernales a nivel mundial. Este miércoles, compitió en el esprint libre por equipos del esquí de fondo junto a su compañera Agustina Groetzner y finalizaron en el puesto 24.

"La carrera de hoy estuvo muy bien, muy divertida. Me fue muy bien, estoy muy contenta con lo que pude hacer, di todo lo que tenía para dar, así que me voy tranquila de que hice todo lo que estaba en mis manos. Creo que en las tres carreras fue así. Estoy contenta con mi performance de estos Juegos, de esta temporada, así que me vuelvo contenta y con buenas sensaciones ", le dijo en exclusiva a Sergio Dovio para LMNeuquen.

"Siempre hay cosas para trabajar y seguir mejorando, pero bien. La verdad que fue una alegría enorme correr el team sprint, que es la primera vez que podemos correrlo en un Juego Olímpico, así que fue una experiencia muy buena, muy divertida", agregó la oriunda de Caviahue.

nahiara díaz milano cortina team esprint (4) Fotos: Sergio Dovio

La carrera se desarrolló en el estadio de Tesero y se trata una prueba en la que los atletas largan individualmente a intervalos de 30 segundos y los dúos se alternan hasta completar seis vueltas.

Durante la competencia se dio un momento particular cuando un perro ingresó a la pista y olfateó de cerca a Nahiara, que estaba muy concentrada en lo suyo. La imagen recorrió el mundo a través de las redes y también quedó registrada en la cámara de Sergio Dovio.

perro juegos de invierno Fotos: Sergio Dovio

En el cuadro masculino, Franco Dal Farra y Mateo Sauma terminaron en el 25to puesto.

Dal Farra fue el abanderado de la delegación argentina en la ceremonia inaugural y es uno de los más destacados de los deportes invernales de nuestro país. "Muy contento con el tiempo, la pista estaba súper rápida, estaba muy bueno para esquiar. Siempre con hambre de un poco más", declaró el representante albiceleste, nacido en Bariloche, a Sergio Dovio.

Al igual que pasó la dupla femenina, Franco y Mateo fueron los primeros argentinos que pudieron participar en la categoría team sprint. "Desde que está la categoría, que fue en 2002, Argentina nunca había tenido dos participantes en esquí de fondo. Muy contentos por poder marcar ese hito y ojalá sea el primero de muchos", dijo Dal Farra.

dal farra juegos de invierno Dal Farra es uno de los representantes de Bariloche. Fotos: Sergio Dovio

Saldo más que positivo

Antes, Nahiara había competido en otras dos categorías. El jueves pasado terminó en el puesto 90 del esquí de fondo 10K femenino, mientras que en su debut en el Sprint Classic se ubicó en el puesto 80.

"Ahora queda volver a casa a recargar energías y empezar a entrenar de nuevo para lo que sigue. Agradezco a toda la gente atrás, desde la familia, el ENARD, el Comité Olímpico, la Provincia, la Federación, que siempre nos están apoyando", cerró la neuquina.