Se vienen los playoffs en la Champions League: el panorama para los jugadores argentinos

Ayer finalizó la temporada regular de la competición de Europa más importantes a nivel clubes y ahora se vienen los cruces mano a mano.

Los playoffs de la Champions League tendrán a varios equipos grandes obligados a jugarse la continuidad antes de los octavos de final. Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Inter y Paris Saint-Germain quedaron fuera del grupo de los ocho mejores y deberán superar una eliminatoria previa, a ida y vuelta, para seguir en la carrera por el trofeo más codiciado de Europa.

Por su parte, el Barcelona, Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool de Alexis Mac Allister, Tottenham de Cuti Romero, Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, Sporting y Manchester City evitaron el repechaje y aseguraron su lugar entre los ocho mejores del torneo. El Real Madrid de Franco Mastantuono y Atlético de Madrid de Cholo Simeone y Julián Álvarez conocerán a sus rivales en el sorteo del viernes 30 de enero, en Nyon. Los cruces los emparejarán con equipos que también llegan desde la zona media de la tabla.

El Real Madrid y el Inter de Lautaro Martínez —noveno y décimo— se medirán con Bodo Glimt o Benfica, que selló su clasificación en el tiempo añadido gracias a la diferencia de goles. El Atlético de Madrid y la Juventus —decimocuarto y decimotercero— lo harán ante el Club Brujas o el Galatasaray de Mauro Icardi. En todos los casos, la ida se disputará fuera de casa y la vuelta como locales.

The road to Budapest #UCL pic.twitter.com/3rNdxy6Rys — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

Los partidos de ida de la ronda previa se jugarán el 17 y 18 de febrero de 2026, y los de vuelta una semana después, el 24 y 25 de febrero. Los ocho equipos que superen esta fase avanzarán a octavos de final, cuyo sorteo se celebrará el viernes 27 de febrero de 2026, junto con los de cuartos y semifinales.

En octavos, los cruces enfrentarán a los clasificados directos en duelos aún abiertos: Barcelona o Chelsea; Liverpool o Tottenham; Sporting o Manchester City; y Arsenal o Bayern Munich, con el orden definitivo pendiente de los resultados del repechaje.

Los posibles cruces

De esta manera, el Real Madrid y el Inter enfrentarán, según defina el sorteo, a Bodo Glimt de Noruega o al Benfica que viene de meterse de manera agónica con un gol de cabeza de su arquero. Quiénes logren meterse a octavos se medirán en esa instancia contra el Sporting Lisboa o el Manchester City, según defina el sorteo la posición de cada uno en el cuadro de playoffs.

image

Otro posible duelo es el del Borussia Dortmund y el Olimpiacos de Grecia contra la Atalanta o el Bayer Leverkusen. Quiénes ganen los emparejamientos que resulten entre estos clubes enfrentarán en octavos al Arsenal o al Bayern Munich, los dos mejores equipos de la temporada regular. Ante este panorama, tendríamos un atractivo duelo entre alemanes en los octavos de darse los resultados necesarios.

En los dieciseisavos de final, el Brujas belga y el Galatasaray serán rivales del Atlético de Madrid o del Inter de Milán. Los ganadores en estas llaves saben que como posibles rivales en los octavos de final tienen a un par de ingleses: Liverpool o al Tottenham Hotspurs.

Por último, completarán los playoffs los emparejamientos entre el Mónaco y el Qarabag de Azerbaiyán contra el PSG (campeón defensor de la Champions) o el Newcastle. El sorteo podría dictaminar un duelo entre franceses al mismo tiempo que en los octavos los estarán esperando el Chelsea o el Barcelona.