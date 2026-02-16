Quique Felman rompió el silencio en su vuelta a la Argentina tras ser liberado en EEUU: "Fui víctima"

Quique Felman regresó al país luego de estar 12 días detenido en Estados Unidos , precisamente en Miami , por una presunta una deuda con un casino de Las Vegas. Ya en el país, el periodista deportivo de la cadena Tyc Sports habló con el medio La Nación y contó detalles de lo sucedido.

"Quiero dejar en claro que nunca tuve la intención de participar en ninguna maniobra ilegal ni de perjudicar a nadie", dijo para desligarse y contó sobre cómo fue el episodio: "Fue por una persona, no sé si decir el nombre, que es argentino, de una familia vinculada históricamente a los casinos en la Argentina y en Las Vegas; un argentino de 40 años. Me contacta un exfutbolista , que trabajaba para esta persona, para el dueño del circo”.

Luego en su relato agregó: “Y me dice que esta persona lleva a exjugadores de fútbol; allá vi a muchos jugadores y exjugadores, en el casino. Me dicen que te lleva, te paga el pasaje, el resort de Las Vegas, la estadía, la comida y te dan un viático, y además un bonus por promocionar el casino ".

"A mí me llevaron, como a un montón de personas más; hay como 400 deudores que están en la misma situación que yo. Todos tienen orden de arresto; otros exjugadores, tres muy emblemáticos, Sergio Zárate, José Turu Flores o Rolando Zárate, tienen deudas más altas que yo. La mía era de US$300.000; la de ellos es de US$500.000", dijo en diálogo al medio La Nación sobre la situación que le tocó atravesar.

"Me daba un crédito de US$300.000 en mi caso y te ganabas US$5000. Si el crédito era de US$500.000, ganabas US$10.000, por ejemplo. Ellos nos daban las fichas y nos hicieron firmar un papel. Te decían: ‘Quedate tranqui que si perdés, nosotros te damos el dinero para que lo reintegres al casino’", sumó en su declaración luego de pasar días complejos en tierras estadounidense.

Por otra parte en el medio Tyc Sports confesó: "He colaborado en todo momento", y agregó: "Acá estoy dando la cara, agradezco el apoyo incondicional de todas y todos".

Liberaron a Quique Felman en Miami tras el escándalo: la fianza que tuvo que pagar

La situación judicial de Enrique “Quique” Felman dio un giro en las últimas horas. El periodista deportivo vinculado a TyC Sports fue liberado en Miami luego de abonar una fianza de 130 mil dólares, en el marco de la causa que lo investiga en Estados Unidos por presunto lavado de activos.

Felman había sido demorado tras arribar a Florida junto a su familia para vacacionar. Sin embargo, las autoridades lo retuvieron por una investigación que se originó en Las Vegas, Nevada, vinculada a una transferencia cercana al millón de dólares asociada a la promoción de un casino donde más periodistas y exjugadores de fútbol estarían involucrados. Tras comparecer ante la Justicia y cumplir con el pago establecido, recuperó la libertad, aunque el proceso judicial sigue en curso.

Según trascendió, ahora regresará a la Argentina y, de acuerdo con allegados, tiene previsto reincorporarse de inmediato a su trabajo en TyC Sports mientras avanza la evaluación de la documentación presentada por su defensa para justificar los movimientos financieros observados por los investigadores.

En paralelo, continúa el análisis de los registros bancarios y contractuales relacionados con la actividad promocional en el casino de Las Vegas que dio origen al expediente. La causa sigue abierta y las autoridades deberán determinar si los fondos involucrados encuadran o no dentro de una maniobra de lavado.

A fines de 2025, antes de que estallara el escándalo, Felman había compartido en sus redes sociales una imagen relajada desde Estados Unidos con un mensaje en inglés sobre la energía del verano, en un contexto muy distinto al que terminó enfrentando semanas después con su detención y posterior liberación bajo fianza.