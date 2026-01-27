Arrancó la picadora de DT: cuál es el entrenador que ya fue despedido en la segunda fecha del Apertura

El entrenador de un equipo de primera rescindió su vínculo de común acuerdo tras sumar dos derrotas en las dos primeras fechas del torneo.

En el fútbol argentino es muy difícil hablar de proyecto deportivo cuando un entrenador asume su rol. Cuesta encontrar entrenadores que han logrado estar durante años en su cargo a excepción de Marcelo Gallardo que encadenó ocho años y medio consecutivos al mando de River . Todo queda sujeto al rendimiento deportivo que consiga el equipo.

Tan solo dos fechas del Torneo Apertura bastaron para que un club decida, "de común acuerdo" con el entrenador, el fin del contrato luego de no obtener los resultados deseados. Sin embargo, sorprende -aunque en el mundo argentino es habitual- que la salida se concrete en un corto plazo.

" Daniel Oldrá deja de ser el entrenador de Instituto . Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico. El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera. La Comisión Directiva ya se encuentra en búsqueda del nuevo entrenador. Oportunamente se informará quién trabajará de manera interina con el plantel profesional", informó en sus redes sociales Instituto de Córdoba sobre la salida de Oldrá del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InstitutoACC/status/2015916502088859814&partner=&hide_thread=false



Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico.



El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera.… pic.twitter.com/jDkUs7iFP8 — Instituto ACC (@InstitutoACC) January 26, 2026

El equipo se quedó sin entrenador a tan solo cinco días del inicio del certamen y al paso de dos fechas en las cuales cosechó la misma cantidad de derrotas (0-1 ante Vélez y 1-2 ante Platense). Sin embargo las dificultades iniciaron desde su llegada al club en abril del 2025 debido a que los números no eran positivos: en 22 partidos sumó cuatro victorias, ocho empates y diez derrotas.

Se decidió: Marcos Rojo habría elegido entre Racing y Estudiantes de La Plata

En las últimas semanas el futuro de Marcos Rojo en su carrera deportiva eran una incógnita debido a que su continuidad en Racing no estaba confirmada y los rumores de un posible pase a Estudiantes de La Plata crecían como una negociación potable. Luego de la incertidumbre, el defensor de la Academia, de último paso por Boca, tomó una decisión y se la habría comunicado al entrenador Gustavo Costas.

"Es un jugador que nació en Estudiantes y querrá terminar su carrera ahí. He hablado mucho con él", había declarado el entrenador de la Academia cuando fue consultado sobre el futuro del experimentado jugador que supo tener paso por la Selección argentina. Sin embargo, más allá de la frase que parecía de resignación, Rojo le habría sido claro a Costas sobre su futuro.

Según trascendió en las últimas horas le habría confesado su deseo de continuar en Racing hasta junio bajo el contrato de productividad que lo une y no dar el paso para volver al club donde surgió. Cabe recordar que el futbolista recibió duras críticas por parte de los hinchas del pincha cuando decidió firmar contrato con el xeneize en 2021.