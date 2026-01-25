El jugador de la selección que sufrió una dura lesión y se perderá el Mundial

Un futbolista polifuncional de Argentina recibió el peor parte médico, que lo deja afuera de la Copa del Mundo 2026.

Un jugador de la selección, campeón en Qatar, sufrió una dura lesión y es baja para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni recibió malas noticias por la lesión de un jugador de la selección argentina . El defensor del Villarreal de España, Juan Foyth, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en el partido del sábado ante el Real Madrid y se perdería el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará en junio.

El submarino amarillo cayó 2-0 ante el Real Madrid en el estadio de La Cerámica por la fecha 21 de LaLiga de España y, por si fuera poco, sufrió la sustitución prematura del argentino , uno de los pilares de los dirigidos por Marcelino García Toral, a los 24 minutos del primer tiempopor lesión.

La jugada fue desafortunada, ya que fue sin contacto con otro jugador y por la reacción del jugador se intuía algo grave. Tras someterse a estudios para determinar el grado de su lesión , el cuerpo médico del Villarreal confirmó lo peor para el campeón del mundo: rotura del tendón de Aquiles izquierdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2015408499937677511?s=20&partner=&hide_thread=false JUAN FOYTH se pierde el MUNDIAL.



El defensor se ROMPIÓ el TENDÓN DE AQUILES de su pie izquierdo en esta jugada y se pierde el resto del 2026, incluyendo la Copa del Mundo.



¡Mucha fuerza, Juan!pic.twitter.com/kOSUsdEqZ0 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) January 25, 2026

El tiempo de recuperación que deberá afrontar Juan Foyth

El futbolista formado en Estudiantes de La Plata deberá ser operado y su tiempo de recuperación es una incógnita que preocupa seriamente al seleccionador argentino Lionel Scaloni, que tiene al platense en una gran consideración para integrar la lista de convocados para disputar el próximo Mundial en junio.

En caso de que la rotura termine siendo completa, el tiempo de recuperación es cercano a un año, por lo que Foyth se quedaría definitivamente afuera de su segunda cita intercontinental. Si llegase a ser parcial, el tiempo de recuperación bajaría y existiría una pequeña posibilidad de integrar la lista de 26 futbolistas argentinos.

El ex Estudiantes de La Plata fue parte de la convocatoria en Qatar, aunque sumó muy pocos minutos de juego. Sin embargo, para el cuerpo técnico es esencial su polifuncionalidad, ya que puede desempeñarse como central o lateral.

Tras la derrota ante el Real Madrid, el entrenador García Toral había afirmado que el argentino “es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse”.

En su estadía en Villarreal que inició en 2020, es la tercera lesión de larga duración que atraviesa Foyth. Anteriormente, había sufrido problemas en su rodilla y en el hombro derecho.

El cariñoso gesto de Franco Mastantuono con Foyth

El joven jugador del Real Madrid y la selección argentina, Franco Mastantuono, tuvo un cariñoso gesto con su compatriota Foyth en el partido por la Liga española.

Cuando los médicos ayudaban al defensor a retirarse del campo de juego tras su lesión, Mastantuono, quien fue titular en la Casa Blanca, se acercó para saludar al ex Estudiantes, en un gesto que demuestra la calidez del grupo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/giraltpablo/status/2015166003269796077?s=20&partner=&hide_thread=false Franco Mastantuono consoló a Juan Foyth, que salió lesionado y con preocupación.



Pronta recuperación pic.twitter.com/HkYK8pDlMv — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 24, 2026

Otro que le mandó un mensaje de apoyo fue Enzo Fernández, que tras su partido con Chelsea habló sobre Foyth: "Obviamente cuando se lesiona un compañero o un compatriota de la Selección me pone triste. Le mando un fuerte abrazo y una pronta recuperación".