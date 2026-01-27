Triunfazo de Independiente de Neuquén a domicilio por la Liga Nacional femenina

El equipo de Marcelo Remolina logró una histórica victoria frente a El Talar mostrando un gran nivel de juego.

La gira que emprendió Independiente de Neuquén en el comienzo del año ha sido muy fructífera. Es evidente que los retoques en el plantel y la continuidad en el trabajo ha mejorado al equipo y así las dirigidas por Marcelo Remolina lograron victorias resonantes fuera de casa por la Liga Nacional Femenina.

Luego de caer ante Ferro, imponerse con un triple agónico ante Lanús y la posterior caída frente a Obras Sanitarias, el lunes llegó otro triunfo que tiene carácter histórico para las rojas.

Fue 78 a 68 para las visitantes, que comenzaron arriba en marcador, estuvieron en gran parte del partido al frente y justificaron la victoria en el desarrollo del encuentro.

El inicio las mostró en mejor forma y con claras intenciones de ganar. El 8-0 del comienzo, de la mano de Laila Raviolo (24 puntos y 7 asistencias) y Martina Torres (22 puntos y 18 rebotes) fue un aviso de lo que vendría.

Obviamente, con su jerarquía individual, El Talar se recuperó y pasó al frente en el cierre del primer parcial, con Aguehil Fajardo (19 puntos y 16 rebotes) como figura.

Pero de ahí en más el trámite se hizo gol a gol, con buenas conversiones de ambos lados.

Después del descanso largo, los ajustes de Independiente de Neuquén empezaron a surtir efecto en defensa. Más allá de los intentos de la talentosa Luciana Dellabarba (11), una de las jugadoras del momento, las rojas llevaron a sus rivales a resolver desde lo individual y por eso entraron arriba al último cuarto.

Julieta Tell (17 y 7 rebotes) también fue clave con sus puntos y su tocaya Ibarra lo fue en los tableros (7 puntos y 11 rebotes) para acompañar a las goleadoras del equipo.

La rotación cumplió un rol fundamental, con Lourdes Briones Pavón, Miranda Canales y Valentina Mendoza sumando tanto en defensa como en acciones de ataque.

Así, el equipo neuquino logró la tercera victoria en lo que va del año en cinco partidos para seguir en los puestos de vanguardia de su zona, mientras que El Talar quedó 2-3.

El viernes, en el Ruca Che, Independiente será local de Tomás de Rocamora y el sábado, de Berazategui.