VIDEO: vecinos grabaron el robo de un vehículo en pleno centro

Ocurrió este jueves por la mañana. Aseguran que llamaron a la policía, pero no llegó al lugar.

La secuencia quedó registrada en un vídeo compartido con esta redacción.

Un nuevo hecho de inseguridad encendió las alarmas de los vecinos de la ciudad de Neuquén cuando a plena luz del día captaron a un joven robando una camioneta . La secuencia quedó registrada en un video que fue enviado a LM Neuquén.

En diálogo con este medio, una vecina de la zona centro este de la capital relató lo sucedido. Según informó, todo comenzó este jueves alrededor de las 10:30 cuando detectó una actitud sospechosa en las calles Tucumán y Teniente Ibáñez.

La mujer continuó su relato y explicó que en un primer momento el joven intentó abrir los autos estacionados en la zona pero, al no lograr su objetivo, se frustró . Acto seguido, se quedó en el lugar durante 15 minutos haciendo tiempo.

“No podía abrir la camioneta y se hacía el bolud* que hablaba por teléfono”, aseguró.

Robo camioneta Neuquén

Luego, con las esperanzas renovadas, el sujeto volvió a intentar abrir la puerta de la camioneta Toyota Hilux de color blanco y logró su cometido.

“No te podría decir si se llevó algo, sí vi que metió un destornillador o algo parecido que usaba para abrir la camioneta”, confirmó la vecina.

Denuncia y ausencia

Respecto al accionar policial, la mujer aseguró a este medio que realizó la denuncia correspondiente ante la policía. Sin embargo, no apareció ningún móvil.

Consultada sobre la inseguridad en la zona, explicó que los robos son frecuentes. “Hace dos semanas más o menos se robaron una moto y no es la primera”, agregó.

Además, la vecina relató que les tocó sufrir en carne propia los hechos de delincuencia. “A nuestro auto le han forzado la cerradura 3 veces”, concluyó.

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Brutal ataque a un comerciante en plena calle del oeste neuquino

Este miércoles por la tarde se registró un violento episodio en la zona comercial del oeste neuquino, en calle Godoy casi Belgrano, cuando un joven de 28 años terminó apuñalado luego de una discusión. El ataque ocurrió delante de su hijo de seis años.

La víctima es Ezequiel Calfunao, quien fue sometido a una cirugía de urgencia en el Hospital Castro Rendón dado que tenía gran cantidad de sangre en el pulmón. Su familia confirmó que la operación fue exitosa, aunque fue inducido a un coma y las próximas horas serán determinantes para su evolución.

La policía avanza con el análisis de las cámaras de seguridad que permitieron reconstruir la secuencia del hecho.

Brutal ataque a un comerciante lo apuñalaron delante de su hijito OK

En las imágenes se observa que un Volkswagen Voyage gris se encontraba detenido en el semáforo cuando el comerciante se acercó al vehículo e increpó a sus ocupantes. Segundos después, los tres hombres descendieron del auto y comenzó una pelea con empujones y golpes de puño.

En medio de la agresión de tres contra uno, uno de ellos sacó un cuchillo y lo apuñaló a la altura del tórax. Tras el ataque, los agresores volvieron al auto y escaparon del lugar.

Este video, que sitúa a la víctima en un reclamo hacia los atacantes, dio pie a sospechas sobre una posible estafa o deuda que mantenían con él. Sin embargo, las autoridades aún no brindaron información sobre el suceso. En tanto, la familia de Calfunao expresó que aparentemente se trataría de una discusión de tránsito.