Video: uno de los asesinos de Juan Caliani le dio una brutal golpiza a un hombre en medio de la calle

El hecho ocurrió a principios de mes y la Fiscalía recolecta las pruebas para avanzar con la formulación de cargos. La víctima no pudo defenderse y quedó tendida en la calle.

Uno de los responsables del homicidio de Juan Caliani continúa sumando hechos de inusitada violencia. Se trata de Mateo Herrera , quien a principios de mes golpeó brutalmente a un hombre en medio de la calle, en el barrio La Sirena. La víctima, accidentalmente, atropelló a su perro cuando circulaba en su vehículo.

El hecho ocurrió el viernes 6 de marzo alrededor de las 21, en inmediaciones de Cacique Cheuquel e Ignacio Rivas. La violenta escena quedó grabada en cámaras de seguridad de la zona. Tal como quedó registrado, el hombre, de unos 50 años, detuvo la marcha del auto y, de forma intempestiva, recibió un brutal ataque de piñas por parte del joven de 18 años, quien ahora podría enfrentar una nueva causa judicial.

La violencia fue tal que la víctima quedó tendida en la calle , sufrió la rotura de un diente y, debido a las lesiones que recibió en la cabeza y otras partes del cuerpo, fue trasladado y asistido en la clínica Pasteur. Ahora, la Fiscalía de Actuación Genérica, a cargo de Paula González, recolecta diversas pruebas -videofilmaciones y testigos, entre otras- y analiza la formulación de cargos.

El motivo del ataque radicó en que, metros antes, el hombre arrolló de forma accidental a su perro. Al advertir el hecho, detuvo su vehículo e intentó explicar que no había visto al animal. Sin embargo, de inmediato, al lugar acudió Herrera junto a otro joven y una mujer, quienes no se sumaron al ataque.

Tal como se advierte en las imágenes, Herrera fue el único que, sin mediar palabra, trompeó al hombre en reiteradas oportunidades hasta dejarlo tendido en la calle. Casi de inmediato, intervino la Policía que circunstancialmente circulaba en la zona.

Uno de los asesinos de Juan Caliani le dio una brutal golpiza a un hombre

¿Por qué Mateo Herrera todavía no está preso?

A fines de diciembre del año pasado, Herrera fue condenado a la pena de nueve años de prisión por apuñalar y asesinar a Caliani durante un intento de robo en su domicilio. Todavía no está preso porque la defensa impugnó la medida y solicitó una reducción de la pena.

El juez de la Niñez y Adolescencia, Dardo Bordón, resolvió imponerle 6 años de prisión efectiva al adolescente que sostuvo a la víctima, y 9 años de prisión efectiva a Herrera, quien lo apuñaló.

La pena impuesta no estuvo motivada únicamente por el homicidio. Por el contrario, el juez también lo declaró responsable y quedaron comprendidos dentro de la pena, dos hechos por el delito de hurto con escalamiento en grado de tentativa, cometido el 27 de enero de 2024 en la ciudad de Neuquén; y robo agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa, cometido también en la capital provincial el 23 de marzo de 2024.

El Tribunal de Impugnación tiene tiempo hasta el próximo martes 31 de marzo para emitir una resolución. En tanto, familiares y amigos de Caliani convocaron a una movilización para el próximo miércoles 1 de abril en Beltrán y Saavedra, al cumplirse dos años del asesinato.