Cutral Co: dos adolescentes andaban en moto armados y sin papeles

Los adolescentes fueron identificados tras cruzar un semáforo en rojo, conducta que fue notada por la Policía.

Dos adolescentes de Cutral Co que circulaban con total impunidad en una moto sin papeles y armados fueron descubiertos por la Policía tras una infracción de tránsito. Fueron demorados. Se les inició una causa por la tenencia de arma.

El hecho ocurrió pasadas las 17 del miércoles en la intersección de las calles Belgrano y Carlos H. Rodríguez de la localidad de la comarca, cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje observaron una motocicleta con dos ocupantes que cruzaron un semáforo en rojo en calle Sáez Peña. Ante esta infracción, los uniformados procedieron a interceptarlos a pocos metros del lugar para su identificación.

El conductor no opuso resistencia y detuvo la marcha tras recibir la orden. Al momento de descender del rodado, el acompañante dejó caer de entre sus prendas una presunta arma de fuego .

Por su parte, el conductor circulaba en la motocicleta sin ningún tipo de documentación. Ambos resultaron ser dos adolescentes de tan solo 17 años.

Por este motivo, se convocó a personal de Comisaría 14 para secuestrar el arma de acuerdo al protocolo de rigor y, tras verificar que se trataba de menores de edad, se dio intervención a la Comisaría del Niño, Adolescente y Familia N°4, quienes demoraron a los sospechosos. Primero se los trasladó al hospital local para su revisión médica y luego a la unidad en cuestión, donde quedaron a la espera de ser retirados por sus progenitores

moto adolescentes armados

El delito y los adolescentes

Recientemente, el Gobierno nacional reglamentó su Régimen Penal Juvenil, mediante el cual la edad de imputabilidad bajó a los 14 años. Uno de los argumentos partía del “aumento de los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15 años, con una participación “creciente” en delitos graves, lo que genera una sensación de "injusticia" e "impunidad". Pero, ¿Qué dicen las estadísticas de Neuquén?

La Ley 27801 de Régimen Penal Juvenil conseguida en un tratamiento exprés en sesiones extraordinarias y que fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo, contó con el voto afirmativo de los y las diputadas Karina Maureira (La Neuquinidad), Soledad Mondaca (LLA), Gabriela Luciana Muñoz (LLA), Gastón Riesco (LLA), y el voto afirmativo de los y las senadoras Nadia Márquez y Pablo Cervi (La Libertad Avanza) y Julieta Corroza (La Neuquinidad).

La nueva norma, que modifica el Código Penal, permite procesar a adolescentes desde los 14 años, con penas alternativas para delitos menores y un máximo de 15 años de prisión para casos graves. Según estableció en el artículo 52 la nueva ley de imputabilidad entrará en vigencia a los 180 días de su publicación, es decir, aproximadamente el 5 de septiembre de 2026.

baja de imputabilidad En 2025 en Neuquén hubo 428 adolescentes menores de 16 años identificados como autores de delitos.

Para entender el fenómeno es imperativo analizar el Informe Estadístico Anual 2025 del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, que ofrece una radiografía detallada del fuero penal juvenil desde enero hasta diciembre de ese año.

En primer lugar, cabe destacar que en la provincia de Neuquén, los adultos representan el 95,22 %, mientras que los adolescentes apenas el 4,78% de los casos con autor identificado, lo que desmiente su peso en el universo de delitos, según las estadísticas de denuncias provinciales.

El volumen de casos reflejado en el informe es de 856 casos con autores menores en 2025 en toda la provincia. En cuanto al promedio, fueron distribuidos en 71 casos por mes, 16 por semana y 2,3 por día.