Clima en Neuquén: qué dice el pronóstico para este viernes y el fin de semana

El tiempo en la provincia de Neuquén se presenta estable para este viernes 27 de marzo, las temperaturas serán altas para la época, pero con inestabilidad hacia el cierre del fin de semana. También se sentirán algunas ráfagas de viento, especialmente el domingo.

Para la capital y región Confluencia, se espera cielo despejado durante toda la jornada y temperaturas que alcanzarán los 27°C, según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) . Durante la noche, el cielo se mantendrá sin nubosidad, con una mínima cercana a los 11°C.

El viento será moderado, con velocidades en torno a los 18 km/h durante el día, disminuyendo levemente hacia la noche. No se prevén precipitaciones ni cambios bruscos en las condiciones generales.

Cómo estará el fin de semana

Para el sábado 28 de marzo, el organismo anticipa un aumento de la temperatura, con una máxima que llegará a los 31°C y cielo mayormente despejado. Sin embargo, hacia la noche se espera un incremento del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h desde el sudoeste . La mínima descenderá a 7°C.

viento y calor

El domingo 29 continuará con temperaturas elevadas, con una máxima prevista de 29°C y condiciones de cielo despejado durante el día. No obstante, hacia la noche el pronóstico indica un cambio en la estabilidad, con presencia de nubosidad parcial y probabilidad de lluvias y chaparrones, acompañados por actividad eléctrica en algunos sectores de la provincia. En cuanto al viento, se mantendrá leve a moderado durante el domingo, aunque con variaciones en la dirección, predominando del oeste y sudeste.

El inicio de la próxima semana también estará marcado por condiciones variables. Para el lunes 30 se prevén tormentas eléctricas y precipitaciones durante el día, seguidas por una mejora hacia la noche con cielo mayormente despejado. Las temperaturas continuarán en valores elevados, con máximas de hasta 32°C.

El pronóstico para todas las regiones

En el norte de la provincia, el comportamiento será similar al de la Confluencia, con predominio de cielo despejado entre viernes y sábado y temperaturas elevadas para la época. Hacia el domingo por la noche podrían registrarse las primeras inestabilidades, con probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones, especialmente en zonas cordilleranas y precordilleranas, donde el cambio de condiciones suele manifestarse con mayor intensidad.

En el sur cordillerano, por su parte, se espera buen tiempo durante el viernes y el sábado, con amplitud térmica marcada y mañanas frescas. Sin embargo, hacia el domingo se incrementará la nubosidad y no se descartan lluvias débiles o chaparrones hacia la noche, en línea con el ingreso de aire más inestable desde el Pacífico.

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En la zona centro, el viernes y sábado se presentarán con condiciones estables, cielo despejado y máximas en torno a los 25°C. El viento comenzará a intensificarse hacia la noche del sábado y se mantendrá durante el domingo, jornada en la que podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas hacia el final del día.

En la comarca petrolera y áreas de influencia de Vaca Muerta, el pronóstico indica días mayormente despejados y calurosos hasta el sábado. El viento será un factor a tener en cuenta desde la noche del sábado, con ráfagas intensas. Para el domingo, se espera un aumento de la nubosidad y condiciones más inestables hacia la noche, con posibilidad de chaparrones aislados.