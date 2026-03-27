Rescate en el Volcán Lanín: un hombre con mal de montaña fue asistido a 3000 metros
El operativo se desplegó poco después del mediodía de este miércoles. El hombre de 54 años presentaba complicaciones por la altura.
Durante el mediodía de este miércoles, personal de Guardaparques y brigadistas del ICE Centro del Parque Nacional Lanín llevó adelante un operativo de rescate en zona de alta montaña, tras registrarse un incidente con un visitante.
Alrededor de las 12:00, la guardaparque del área informó a la radioestación sobre la situación de un hombre de 54 años, oriundo de Buenos Aires, que presentaba síntomas compatibles con mal agudo de montaña a unos 3000 msnm, lo que le impedía continuar el descenso por sus propios medios. En coordinación con un médico del hospital de Junín de los Andes, se evaluó el cuadro y se definió el despliegue del operativo.
Guías de montaña que se encontraban en la zona brindaron una primera asistencia y lograron acompañarlo hasta el Refugio CAJA, donde se estableció el punto seguro para la evacuación. Desde allí, una cuadrilla helitransportada, realizó la extracción aérea en un helicóptero de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
El evacuado fue trasladado hasta el Centro de Informes, donde se lo estabilizó y posteriormente fue derivado a sus familiares.
Recomendaciones para hacer senderos en el Parque Nacional Lanín
El Parque Nacional Lanín tiene activo el Registro de Trekking Obligatorio. Para salir a la montaña es obligatorio hacer el registro de trekking online al menos 48 Hs antes. El registro se realiza en: www.pnlanin.com.ar opción REGISTROS
Recomendaciones
- Elegí los senderos a realizar de acuerdo a tu experiencia y tu estado físico.
- No salgas solo (en caso de una emergencia tu compañero/a puede avisar).
- Siempre deja a alguien pendiente del sitio a donde fuiste y cuando pensas regresar.
- Consulta el pronóstico meteorológico antes de la salida y suspéndela si el nivel de alerta meteorológico es alto.
- Lleva el celular completamente cargado y si tenés un Handy también (Frecuencia emergencias VHF 155675).
- Por más que salgas en verano el clima en la Patagonia es cambiante y ante un contratiempo o un accidente podés necesitar de abrigo extra para sobrellevar esa situación.
- Regístrate a través de la página web antes de empezar el recorrido y si es posible avísale al guardaparque del área.
- No hagas fuego durante los recorridos, salvo en sitios expresamente habilitados.
- Regresa con todos los residuos que generes.
Qué es el mal agudo de montaña
El mal agudo de montaña es una enfermedad que puede afectar a alpinistas, excursionistas, esquiadores o viajeros a grandes alturas, por lo general por encima de los 2500 metros.
Es causado por una reducción de la presión atmosférica y niveles más bajos de oxígeno a grandes alturas.
Cuanto más rápido ascienda a una mayor altitud, mayor será la probabilidad de padecer el mal agudo de montaña.
La mejor manera de prevenir el mal de altura es ascender gradualmente. Es una buena idea pasar unos cuantos días ascendiendo a 3000 metros. Sobre este punto ascienda muy lentamente, de manera que la elevación a la cual duerma no se incremente más de 300 metros a 500 metros por noche.
Síntomas del mal agudo de montaña
Los síntomas también dependerán de la velocidad de su ascenso y de qué tanto esfuerzo haga. Pueden ir desde leves hasta potencialmente mortales. Estos pueden afectar el sistema nervioso, los pulmones, los músculos y el corazón.
En la mayoría de los casos, los síntomas son leves. Los síntomas del mal agudo de montaña de leve a moderado pueden ser:
- Dificultad para dormir
- Mareo o sensación de vértigo
- Fatiga
- Dolor de cabeza
- Falta de apetito
- Náuseas o vómitos
- Pulso rápido (frecuencia cardíaca)
- Dificultad respiratoria con esfuerzo
Los síntomas que pueden ocurrir con el mal agudo de montaña más grave incluyen los siguientes y pueden convertirse en edema pulmonar por altitud elevada o edema cerebral por altitud elevada:
- Coloración azulada de la piel (cianosis)
- Rigidez o congestión pectoral
- Confusión
- Tos
- Expectoración de sangre
- Disminución del estado de conciencia o aislamiento de la interacción social
- Tez pálida o grisácea
- Incapacidad para caminar en línea recta o incapacidad absoluta para caminar
- Dificultad respiratoria en reposo
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