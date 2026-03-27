Rescate en el Volcán Lanín: un hombre con mal de montaña fue asistido a 3000 metros

El operativo se desplegó poco después del mediodía de este miércoles. El hombre de 54 años presentaba complicaciones por la altura.

El rescate implico el despliegue de un helicóptero para trasladar al paciente.

Durante el mediodía de este miércoles, personal de Guardaparques y brigadistas del ICE Centro del Parque Nacional Lanín llevó adelante un operativo de rescate en zona de alta montaña, tras registrarse un incidente con un visitante.

Alrededor de las 12:00, la guardaparque del área informó a la radioestación sobre la situación de un hombre de 54 años, oriundo de Buenos Aires, que presentaba síntomas compatibles con mal agudo de montaña a unos 3000 msnm , lo que le impedía continuar el descenso por sus propios medios. En coordinación con un médico del hospital de Junín de los Andes, se evaluó el cuadro y se definió el despliegue del operativo.

Guías de montaña que se encontraban en la zona brindaron una primera asistencia y lograron acompañarlo hasta el Refugio CAJA , donde se estableció el punto seguro para la evacuación. Desde allí, una cuadrilla helitransportada, realizó la extracción aérea en un helicóptero de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

El evacuado fue trasladado hasta el Centro de Informes, donde se lo estabilizó y posteriormente fue derivado a sus familiares.

rescate Parque Nacional Lanín

Recomendaciones para hacer senderos en el Parque Nacional Lanín

El Parque Nacional Lanín tiene activo el Registro de Trekking Obligatorio. Para salir a la montaña es obligatorio hacer el registro de trekking online al menos 48 Hs antes. El registro se realiza en: www.pnlanin.com.ar opción REGISTROS

Recomendaciones

Elegí los senderos a realizar de acuerdo a tu experiencia y tu estado físico.

y tu No salgas solo (en caso de una emergencia tu compañero/a puede avisar).

(en caso de una emergencia tu compañero/a puede avisar). Siempre deja a alguien pendiente del sitio a donde fuiste y cuando pensas regresar.

del sitio a donde fuiste y cuando pensas regresar. Consulta el pronóstico meteorológico antes de la salida y suspéndela si el nivel de alerta meteorológico es alto.

meteorológico antes de la salida y suspéndela si el nivel de es alto. Lleva el celular completamente cargado y si tenés un Handy también (Frecuencia emergencias VHF 155675 ).

completamente y si tenés un Handy también (Frecuencia emergencias ). Por más que salgas en verano el clima en la Patagonia es cambiante y ante un contratiempo o un accidente podés necesitar de abrigo extra para sobrellevar esa situación.

en la Patagonia es y ante un contratiempo o un accidente podés necesitar de para sobrellevar esa situación. Regístrate a través de la página web antes de empezar el recorrido y si es posible avísale al guardaparque del área.

antes de empezar el recorrido y si es posible avísale al del área. No hagas fuego durante los recorridos, salvo en sitios expresamente habilitados .

durante los recorridos, salvo en sitios expresamente . Regresa con todos los residuos que generes.

Senderos del Parque Nacional Lanín Parque Nacional Lanín.

Qué es el mal agudo de montaña

El mal agudo de montaña es una enfermedad que puede afectar a alpinistas, excursionistas, esquiadores o viajeros a grandes alturas, por lo general por encima de los 2500 metros.

Es causado por una reducción de la presión atmosférica y niveles más bajos de oxígeno a grandes alturas.

Cuanto más rápido ascienda a una mayor altitud, mayor será la probabilidad de padecer el mal agudo de montaña.

La mejor manera de prevenir el mal de altura es ascender gradualmente. Es una buena idea pasar unos cuantos días ascendiendo a 3000 metros. Sobre este punto ascienda muy lentamente, de manera que la elevación a la cual duerma no se incremente más de 300 metros a 500 metros por noche.

Síntomas del mal agudo de montaña

Los síntomas también dependerán de la velocidad de su ascenso y de qué tanto esfuerzo haga. Pueden ir desde leves hasta potencialmente mortales. Estos pueden afectar el sistema nervioso, los pulmones, los músculos y el corazón.

mal de montaña

En la mayoría de los casos, los síntomas son leves. Los síntomas del mal agudo de montaña de leve a moderado pueden ser:

Dificultad para dormir

Mareo o sensación de vértigo

Fatiga

Dolor de cabeza

Falta de apetito

Náuseas o vómitos

Pulso rápido (frecuencia cardíaca)

Dificultad respiratoria con esfuerzo

Los síntomas que pueden ocurrir con el mal agudo de montaña más grave incluyen los siguientes y pueden convertirse en edema pulmonar por altitud elevada o edema cerebral por altitud elevada: