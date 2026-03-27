Después de San Lorenzo, Deportivo Rincón viajó a Mendoza para arrancar el Federal A

Luego de tener fecha libre en el comienzo y jugar la Copa Argentina, los Pablo Castro visitarán a FADEP este sábado.

La tercera temporada de Deportivo Rincón en el Federal A comenzará el domingo, cuando visite a FADEP de Mendoza el sábado, desde las 11 de la mañana, por la zona 3 del certamen. Los dirigidos por Pablo Castro vienen de vivir días movidos con el partido que fue derrota ante San Lorenzo por Copa Argentina y dejó un sinfín de experiencias.

Más allá de la goleada sufrida por 5 a 0, fue una oportunidad única que en otros tiempos era impensada para el club neuquino fundado en 2012.

Tras el regreso en avión desde Aeroparque el sábado pasado, el plantel tuvo un día de descanso y luego empezó a entrenar pensando en el comienzo de la tercera temporada seguida del León en su categoría.

“Enfrentar la Copa Argentina fue un momento único para el jugador, para el club y para la ciudad. Pero somos conscientes de que hay que dejar eso en el pasado y enfocarnos en este fin de semana, que ya comienza el torneo. Sabemos que va a ser muy competitivo, muy difícil, pero tenemos que estar a la altura y demostrar que somos un buen equipo”, dijo Rodrigo "Petróleo" Herrera, uno de los refuerzos para esta temporada.

deportivo rincón entrenamiento 2026 (2)

El defensor llegó desde Sarmiento de La Banda y buscará aportar su voz de mando, la fortaleza en el cuerpo a cuerpo y el juego aéreo que siempre lo caracterizó.

“La verdad que nos estamos preparando de la mejor manera. Esto comenzó los primeros días de febrero, donde nos propusimos armar un buen grupo humano. Hicimos una dura pretemporada y, sobre todo, fuimos conociendo las nuevas ideas que nos planteaba el cuerpo técnico. Veo al equipo muy bien, con muchas ganas y mucha ilusión de afrontar este torneo, donde sabemos que nadie nos va a regalar nada y cada partido va a ser una final, tanto de visitante como de local”, agregó el futbolista.

Deportivo rincón entrena petróleo herrera di bello

Nelson Bejas, de Tucumán, será el árbitro principal en tierras cuyanas contra el rival que le ganó una de las finales del último Regional Amateur a La Amistad, en un partido lleno de polémicas.

En el debut de la semana pasada, FADEP fue goleado por 3 a 0 en General Pico por Costa Brava. Fue el inicio absoluto del camino en la categoría para el club fundado por Sebastián Torrico.

El encuentro ante Rincón se juega el sábado por razones de seguridad, ya que el domingo hay duelo mendocino en la Primera Nacional con el duelo Deportivo Maipú-Godoy Cruz.

Cómo se juega el resto de la fecha

En la zona 3, también este sábado, jugarán Juventud Unida Universitario de San Luis frente a Huracán Las Heras desde las 16:30. El árbitro será Leandro Sosa Abrile.

Ya el domingo, Cipo recibirá a San Martín de Mendoza en La Visera, desde las 15: 30 bajo el control de Kevin Bustos, mientras que Argentino de Monte Maíz hará lo propio ante Costa Brava con Jorge Etem como juez, a partir de las 16.