Festeja Independiente: el motivo por el que Betis se bajó de la negociación por Kévin Lomónaco

Kévin Lomónaco es uno de los jugadores más destacados que tiene en su plantel Independiente de Avellaneda debido a su rendimiento que, en alguna oportunidad, lo ha catapultado a tener una convocatoria en la Selección argentina . Eso también ha sido motivo para que distintos clubes del fútbol mundial lo busquen en el mercado de pases.

En los últimos días el Betis de España, que milita la primera división de mencionado país, había mostrado cierto interés por contratar al defensor que se consolidó como una figura importante del equipo. De hecho, enviaron emisarios para seguirlo de cerca y evaluar la posibilidad de contratarlo, pero ahora habría cambiado la situación.

Más allá de esos acercamientos que tuvieron desde el club, el periodista Flavio Azzaro contó que ese interés habría quedado a un lado tomando la decisión de no insistir por el jugador. "Le voy a contar a los hinchas y seguramente a Lomónaco porque seguramente ni él sabe qué pasó ".

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"¿Saben quién terminó arruinando la negociación con el Betis? El propio manager de Lomónaco, Monje. Hubo un representante que con el aval del Betis traía una oferta a Independiente. Antes de reunirse con el club, este representante Cristian Breit, el club le da la posibilidad de negociar al jugador. Breit se junta con Monje y le dice: "Está la posibilidad concreta de contratar a Kévin", dijo durante el streaming AZZ.

En su relato profundizó: "El Betis quería a Lomónaco. Se empezó a hablar de que se metió un representante, y otro... al ver que había tanta gente en el medio, cuando Betis no quería que la información se conozca, se comunicó y dijo: "A raíz de lo que pasó, ya no lo queremos a Lomónaco".

"Quien se la pasó hablando con periodistas ayer sobre la posibilidad fue Monje. O porque no creía que la oferta era concreta y quiso usar esto para que venga otro club, o porque verdaderamente no está capacitado para representar al futbolista a esta altura", cerró.

Cuál es el otro jugador por el que viene a la carga Betis

El fútbol argentino sigue sacando futbolistas que brillan en el torneo local y tienen los meses contados en sus clubes debido a que cautivan hasta incluso a clubes del fútbol europeo, considerado por muchos como la elite del deporte. En las últimas horas se conoció que un club importante de España está siguiendo con atención a dos jugadores que tienen futuro.

El Betis, que milita la Primera División de España, habría mandado emisarios a la Argentina para seguir de cerca al defensor de Independiente Kévin Lomónaco , aunque ya se habría caído la negociación, y el joven de Estudiantes de La Plata Mikel Amondarain.

Según cuentan desde el club platense ya habría contacto con el club español empezando unas negociaciones que, por el momento, van por buen camino. Al parecer podría concretarse el pase en un costo de cinco millones de dólares entendiendo que esa es la cifra que tiene actualmente.