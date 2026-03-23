Biguá le ganó el clásico al Rojo en el Ruca Che y emprende la última gira de la fase regular

Las dirigidas por Rubén Jaime se impusieron con autoridad en el mítico estadio neuquino por la Liga Nacional femenina.

En la noche del domingo, Biguá una victoria clave frente a Independiente de Neuquén , en el duelo provincial válido por la fase regular de la Conferencia Sur de la Liga Nacional femenina de básquet .

Se jugó en el Ruca Che , donde las bigualas hicieron de local ante las mismas rivales con las que ya disputaron varios encuentros por el mismo certamen.

Fue 82 a 67 para las vestidas de Verde, que se apoyaron en el goleo de Javiera Campos (20) y Agustina García (19) para encaminar una sólida victoria.

Si bien las locales estuvieron al frente en la mayor parte del juego, el primer tiempo tuvo mucha paridad y recién empezaron a despegarse en el tercer parcial.

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Con una mejora defensiva, Biguá entró al último cuarto cinco puntos arriba y entonces apareció Campos con varias de sus conversiones en el momento decisivo.

Los intentos de Laila Raviolo (19) y Martina Torres (18), que siempre suman, fueron lo mejor de la visita, pero igual al Rojo no le alcanzó.

Martina Gutiérrez (13) y Maitena Merino (10) también llegaron al doble dígito en el conjunto ganador, que mejoró ofensivamente cuando más lo necesitaba.

biguá independiente foto clásico previa

Con esta victoria, Biguá llegó a cinco victorias sobre 14 presentaciones y ahora emprenderá el último viaje de la fase regular. La buena noticia es que ya no puede ser superado por Lanús y Rocamora, mientras que Independiente culminó sus 16 partidos de la etapa clasificatoria y espera rival para lo que viene.

El sábado 28, Biguá visitará a Unión Florida y al día siguiente hará lo propio contra Berazategui.