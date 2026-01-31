El insólito golazo en contra de un jugador de Vélez ante Independiente

Jano Gordon protagonizó una situación pocas veces vista, ya que anotó dos goles en cuestión de un minuto, para ambos equipos.

Independiente y Vélez empataron 1 a 1 en el estadio Libertadores de América por la tercera fecha del Torneo Apertura y siguen invictos en el campeonato.

Con un doblete insólito de Jano Gordon, uno a favor para Vélez y otro en contra para Independiente , la situación se volvió viral en las redes y el "Rojo" cosechó su tercer 1 a 1 seguido en el torneo, mientras que el "Fortín" llegó a los siete puntos y es líder de la Zona A.

Santiago Montiel tuvo la más clara casi en el inicio del partido con un zurdazo controlado que hizo pasar de largo a la defensa de Vélez pero que pudo contener el arquero Álvaro Montero sin ningún problema.

Promediando el primer tiempo se dieron los dos goles de una manera insólita, ya que Jano Gordon conectó un largo centro Dilan Godoy a los 31 minutos y estampó el 1 a 0 para la visita pero en apenas un minuto más tarde, el propio lateral no pudo desviar la pelota y metió en su propio arco el empate 1 a 1 a favor del local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017739910405296637&partner=&hide_thread=false GOL EN CONTRA DE JANO GORDON



El futbolista de Vélez metió la pelota en su propio arco y ahora el partido ante Independiente está 1-1 a los 33 minutos.



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 31, 2026

Para la segunda etapa, se emparejó mucho el encuentro. con intentos y aproximaciones por parte de los dos equipos pero con un Independiente un poco más preciso y con más peso en campo rival, aunque sin ser contundente al pisar el área.

La síntesis del partido

Torneo Apertura 2026.

Fecha 3.

Independiente 1-1 Vélez.

Estadio: Libertadores de América.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Germán Delfino.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Luciano Cabral, Rodrigo Fernández Cedrés, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos. Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza; Diego Valdés; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Goles en el primer tiempo: 31m Jano Gordon (V); 32m Jano Gordon -en contra- (I).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Lautaro Millán por Cabral (I); Facundo Zabala por Valenzuela (I); 18m Lucas Robertone por Lanzini (V); Florián Monzón por D. Godoy (V); 30m Alex Verón por Pellegrini (V); Rodrigo Aliendro por Baeza (V); 38m Ignacio Pussetto por Abaldo (I).

San Lorenzo ganó su partido en la tercera fecha del Torneo Apertura

San Lorenzo consiguió su segunda victoria consecutiva al ganarle por 1 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero como local y alcanzó el primer puesto de la Zona A del Torneo Apertura 2026, aunque lo comparte con Lanús y Vélez.

El mediocampista que fue refuerzo en esta temporada, Gregorio Rodríguez, puso el único tanto del partido a los 10 minutos del segundo tiempo y decretó así su debut en la fred con la camiseta del club de Boedo.

El "Ciclón" empezó bien, con más juego en campo de Central Córdoba y con mucha movilidad de Alexis Cuello entre los defensores para generar peso en la ofensiva, aunque la más clara estuvo en los pies de Ezequiel Cerutti; no obstante, el extremo estaba adelantado en la definición.

Los siguientes minutos tuvieron un bajón importante en el juego y en el dominio del local, ya que Central Córdoba comenzó a ganar un poco más la pelota y a animarse pero San Lorenzo liberó espacios y le permitió aproximarse al arco defendido por el paraguayo Orlando Gill.

Una molestia del colombiano Jhohan Romaña, quien no llegó a las últimas jugadas pero hizo un gran trabajo en el primer tiempo, asustó al entrenador Damián Ayude pero mantuvo su firmeza hasta el cierre de la primera etapa.

A los 10 minutos de la segunda etapa, San Lorenzo salió a comerse la cancha y tras un desborde de Cerutti y una gran jugada con un enganche y asistencia de Cuello, Gregorio Rodríguez puso su primer gol con la camiseta del "Ciclón" y abrió el marcador en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo controló muy bien en el resto del complemento, aunque con más presencia en su campo y a la espera del error del rival, sin embargo puso bien el cerrojo con los cambios y aguantó el 1 a 0 hasta el cierre del partido.