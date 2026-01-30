Tras no acordar con River, un club europeo ofertó millones por Maher Carrizo y podría irse

Maher Carrizo atraviesa un gran presente en Vélez , siendo desequilibrante para el resultado del equipo que comandan los mellizos Barros Schelotto, por lo que distintos clubes locales como internacionales buscan quedarse con el jugador para reforzar su plantel.

Uno de los equipos que quiso quedarse con el futbolista fue River , quien hasta incluso habría llegado a un acuerdo con el fortín por la compra del 50% de la ficha en u$s 6.000.000, aunque después exigieron el pago de 1.000.000 de dólares por cada mercado en el que no sea vendido. Por eso las negociaciones por el joven de 19 años no llegaron a un acuerdo y la venta se cayó. Ya con la posibilidad caída de llegar al elenco del barrio porteño Núñez, un club reconocido a nivel mundial viene a la carga por él y quiere llevarlo a vivir la experiencia de Europa.

Según trascendió en las últimas horas, el Ajax de Países Bajos le hizo una oferta formal a la dirigencia del Fortín que lidera el presidente Fabián Berlanga: según trascendió en rumores, un monto cercano a los siete millones de dólares por la mitad de su ficha y una opción de la compra total del pase por una cifra entre los 14 y los 15 millones. A su vez los rumores indican que las charlas están avanzadas entre las partes.

Maher Carrizo

Mientras tanto, el jugador afirmó: "Nunca le cerré las puertas a River ni a ningún club, siempre voy a dejar las puertas abiertas". En paralelo el club había recibido el interés de Midtjylland de Dinamarca, pero el club rechazó la propuesta que contemplaba una cifra cercana a los 10.000.000 de dólares y elevó el precio del jugador a u$s 14.000.000.

Quién es Kendry Páez, el refuerzo con el que River sacude el mercado

Cuando parecía que Boca se llevaba los flashes con la contratación de Santiago Ascacibar en el último día de mercado de pases, desde Europa empezaron a trascender rumores de una información de alto impacto para el fútbol argentino: "River Plate firman un acuerdo para firmar a Kendry Páez en préstamo del Chelsea", confirmó Fabrizio Romano, destacado periodista por su precisión en la información de mercado de pases.

Más tarde, luego del encuentro en el que el millonario superó por 2-0 a Gimnasia de La PLata en el Más Monumental, el entrenador Marcelo Gallardo confirmó la información: "Mañana a la mañana (este jueves) estaría arribando al país para hacerse la revisación médica, de acuerdo a eso sumarse al plantel", confesó el DT sobre el jugador estrella que es considerado una gran promesa del fútbol mundial.

Kendry llega como una promesa de jugador para la elite. Sus 18 años le permiten soñar con una importante proyección al jugador nacido en Guayaquil, Ecuador. Desde primer momento, se convirtió en una joya.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2016702931601437062&partner=&hide_thread=false Gallardo y la llegada de Kendry Páez a River: "LO VENÍAMOS OBSERVANDO, ES UN JOVEN TALENTO. HICIMOS UN INTENTO EN EL MERCADO PASADO Y NO SE PUDO DAR. ESPEREMOS DARLE LA POSIBILIDAD DE SEGUIR CRECIENDO COMO FUTBOLISTA". pic.twitter.com/uohLCdKaiz — TyC Sports (@TyCSports) January 29, 2026

Quién es Kendry Páez

Su vida futbolística nació en Independiente del Valle donde tuvo un paso especial por el equipo teniendo un alto vuelo que lo catapultó a ser comparado con él campeón del mundo Ángel Di María apodándolo como "Dima". Su nivel era evidente y es por eso que su corta edad no fue un impedimento para brillar en primera: a los 15 años debutó como profesional en la liga y en la Copa Libertadores, instalándose en la historia como el ecuatoriano más joven de todos los tiempos en hacer su debut.

Más allá de esto, a la vista quedó el nivel cuando un club europeo llamó por él: es que a los 16 años recibió la oferta de viajar a Inglaterra para sumarse al Chelsea, quien dispuso 20 millones de dólares para quedarse con su pase. Sin lugar en los Blues, fue cedido a Racing de Estrasburgo donde no sumó minuto oficiales y ahora tendrá su futuro en el millonario.

A su vez tiene un largo prontuario en la Selección ecuatoriana habiendo jugado en la sub 17 en el Sudamericano de 2023, fue llamado a jugar el Mundial Sub-20 y es parte del seleccionado mayor. En total, sus números marcan un total de 23 partidos, dos goles y tres asistencias con el seleccionado.

Kendry Páez

Qué dijo Gallardo en conferencia de prensa sobre Kendry Páez

"Es un chico que veníamos observando, como todos saben es un joven talento que surgió rápidamente, emigró rápido al Chelsea, no venía teniendo mucha continuidad, nosotros hicimos un intento allá por el mercado de junio, no se pudo dar, veníamos teniendo algún contacto, se dio esta posibilidad de ambos clubes, Chelsea también pensó en nosotros, nos cede un jugador sin cargo alguno porque es un jugador que está en presencia de desarrollo y cree que la mejor opción es la de otorgarnos la posibilidad de seguir desarrollándolo", dijo el entrenador tras ser consultado sobre el acuerdo.

Luego, sumó: "Hablé con el jugador, está contento de venir, sabe que va a venir a un gran club muy exigente y se hizo un acuerdo de 18 meses, en el cual también es bueno porque va a tener la posibilidad de ir conociendo el mundo River, sus compañeros y lo que nosotros pedimos en relación al juego. Es bueno también que tenga ese período de adaptación y esperemos darle las herramientas para que pueda seguir creciendo como se las damos a nuestros chicos de 18 años. Darle la posibilidad de seguir creciendo como futbolista”,