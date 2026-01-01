Neymar renovó con Santos y podría ser rival de varios equipos argentinos en la Sudamericana

Tras salvarse del descenso, el equipo brasilero anunció la continuidad de su estrella para la temporada 2026.

A través de sus redes sociales, el Santos realizó un anuncio enigmático con un video con la fecha del 31 de diciembre de 2026. Aunque los hinchas realizaron especulaciones, los periodistas especialistas en el mercado de pases confirmaron que se trata de la renovación de Neymar hasta el final de este año.

Tras varias versiones, como que el Flamengo , actual campeón de la Copa Libertadores, podría meterse en la negociación y firmar al crack brasilero, Neymar habría llegado a un acuerdo para ampliar su estadía en el club que lo vio nacer.

Los grandes objetivos del Santos para el 2026 serán mejorar su campaña en el Brasileirao (estuvo al borde del descenso en la temporada anterior) y la Copa Sudamericana , a la que clasificó en la última fecha del torneo. En este último torneo, podría enfrentarse a varios equipos argentinos, como River Plate, Racing y San Lorenzo.

Por su parte, Neymar tiene un objetivo entre ceja y ceja que es el Mundial 2026. El entrenador de la selección, Carlo Ancelotti, mencionó en varias ocasiones que su convocatoria dependerá de la condición física y futbolística en la que llegue el ex Barcelona para el momento de la publicación de la lista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2006474517775003787?s=20&partner=&hide_thread=false BREAKING: Neymar Jr agrees to sign new deal at Santos valid for one more year!



Agreement completed until December 2026 for the Brazilian. pic.twitter.com/WxokqwmSx5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2025

El 2025 de Neymar con el Santos

En enero de 2025, Neymar y Santos anunciaron la vuelta de la estrella brasilera para jugar toda la temporada con el equipo de sus amores. Pero el año no fue lo que nadie esperaba, y terminó con un final de novela para el 10.

Con un nivel muy irregular, tanto del equipo como del ex PSG, Santos llegó en puestos de descenso a las últimas tres fechas del Brasileirao. Neymar era apuntado por la prensa y los hinchas, por su bajo nivel y por ciertas actitudes dentro de la cancha.

Además, a fines de noviembre muchos medios informaban que Ney tenía una lesión en sus meniscos y se perdería lo que restaba del torneo, justo en la parte más delicada de la temporada. Aunque nunca se confirmó y hubo desmentidas del entorno del jugador, en los últimos partidos del año, jugó con un vendaje en esa parte del cuerpo.

Con cinco goles y una asistencia en los últimos cuatro encuentros del año, Neymar fue la figura de su equipo, que no solo lograría la permanencia en la primera división, sino que clasificaría a la Copa Sudamericana del 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juezcentral/status/1997804234767843832?s=20&partner=&hide_thread=false Termina el partido. Santos se salva del descenso bajo el liderazgo de Neymar, que hizo 5 goles y 1 asistencia en los últimos 4 partidos.



Ney fue al frente y se puso el equipo al hombro a pesar de su lesión de rodilla. Desahogo total



pic.twitter.com/baVUpXgrh3 — Juez Central (@Juezcentral) December 7, 2025

Los equipos argentinos que podrán enfrentar a Neymar en la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2026 iniciará el próximo 3 de marzoy contará con la presencia de tres grandes del fútbol argentino que buscarán su segunda conquista: River, Racing y San Lorenzo.

Otro equipo que retornará a las competencias internacionales es Tigre que clasificó a esta Copa Sudamericana tras finalizar en el noveno lugar de la tabla anual. Los del norte del Gran Buenos Aires disputarán por quinta vez este certamen, el cual no juegan desde 2023.

Además de estos cuatro viejos conocidos de la Copa Sudamericana, habrá dos argentinos que debutarán tanto en el certamen como a nivel internacional: Deportivo Riestra y Barracas Central, sexto y décimo de la tabla anual, respectivamente.