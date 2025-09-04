Ronaldinho salió a bancar a Neymar luego de no ser citado por Ancelotti

El exjugador de la Selección de Brasil salió a pedir por el regreso de la figura del Santos a la Canarinha.

Ronaldinho , campeón del mundo con la Selección de Brasil en 2002, salió a pedir por el regreso de Neymar a la Selección de Brasil luego de que el técnico Carlo Ancelotti admitiera que no convocó al jugador por decisión técnica, aunque días atrás había declarado que era por una cuestión física de la figura del Santos.

Presente en la rueda de prensa previa al amistoso en conmemoración de los 60 años del Mineirão, Dinho se sumó al pedido por el regreso de Ney e incluso afirmó que, con él, el equipo ganará el Mundial. "Creo que será un proceso (el regreso de Neymar). Es Ney, no hay vuelta atrás. Pronto estará ahí para ayudarnos a ser campeones del mundo de nuevo", dijo Ronaldinho.

Pese al pedido de regreso de Ney, Ronaldinho también le deseó suerte a Carlo Ancelotti en su inicio en Brasil, recordando el período que compartieron en Milan.

"Ancelotti llegó hace poco. Trabajé con él en Milan. Debo decir que es un hombre exitoso y con experiencia. Le deseo suerte y espero que pueda ayudar al país a volver a la cima", concluyó.

Neymar no juega con el seleccionado brasileño desde octubre de 2023, cuando sufrió una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de las canchas durante un año. Desde entonces, fue convocado por Dorival Júnior en 2025, pero fue descartado por lesión.

Tras no ser citado, Neymar apuntó contra Ancelotti

Carlo Ancelotti, seleccionador de la selección de Brasil, decidió excluir a Neymar de la convocatoria para los próximos partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Esto ha generado debate y versiones opuestas entre el técnico y el futbolista. El propio Ney aseguró ante la prensa que su ausencia obedece a criterios exclusivamente deportivos y descartó que guarde relación con el estado físico de su musculatura, desmintiendo la explicación que ofreció el entrenador italiano.

Según informó Globoesporte, la controversia surgió tras el empate sin goles entre Santos y Fluminense, donde Neymar jugó los 90 minutos. Tras el encuentro, el atacante recalcó: “Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto”.

Si bien Neymar explicó que arrastraba una inflamación en el aductor, aclaró que se trató de una molestia menor que no le impidió jugar el último partido. “Tenía una inflamación en el aductor. Era molesto, pero nada grave. Incluso jugué hoy. Contra Bahía, no iba a jugar porque estaba suspendido. Así que prefirieron dejarme fuera del entrenamiento para que pudiera recuperarme”, detalló el futbolista.

Por su parte, el seleccionador Carlo Ancelotti justificó la decisión a partir del historial físico reciente de Neymar y del también excluido Rodrygo Goes. “Neymar no está. Tuvo un pequeño problema la semana pasada. No es un futbolista al que necesitemos probar. Todos lo conocen: todo el cuerpo técnico, la selección, los aficionados de Brasil. Neymar tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudar a la selección a rendir al máximo en el Mundial”, declaró Ancelotti en conferencia de prensa al anunciar la lista de convocados.

Brasil, ya clasificado para el torneo internacional, recibirá a Chile el 4 de septiembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y luego visitará a Bolivia cinco días después, donde el partido se disputará en El Alto, a más de 4.000 metros de altitud. El ex DT del Real Madrid explicó que estos partidos servirán para observar el rendimiento de otros jugadores y ampliar el “abanico de opciones” de cara al futuro.