Bombazo: cuál es la Selección protagonista en la Copa del Mundo que se quedó sin DT a meses del certamen

Una selección que llegó a instancias finales de la Copa del Mundo 2022 despidió a su entrenador a poco más de 90 días para que inicie el certamen ecuménico.

El tiempo apremia como para sufrir grandes cambios en los planteles de las Selecciones que disputarán la Copa del Mundo debido a que quedan poco más de 90 días para que el certamen ecuménico inicie en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, algunas federaciones tienen que afrontar cambios imponentes de última hora y sorpresivos.

En las últimas horas una Selección que fue protagonista en la Copa del Mundo 2022 sufrió un cambio importante. La Selección de Marruecos , que llegó a las semifinales de dicho certamen se quedó sin entrenador luego de que la Federación despida a Walid Regragui .

Si bien el clima estaba tenso en la federación en torno al análisis sobre el presente del proceso del DT, la decisión sorprendió debido al poco tiempo que separa el inicio del torneo. La polémica final de la Copa de África, donde Marruecos perdió la final ante Senegal , generó un fuerte cuestionamiento sobre el rendimiento del equipo de Regragui, al punto tal que hizo olvidar la consolidación del equipo en el fútbol mundial, el cuarto puesto en 2022 que lo instaló como la mejor actuación de una selección africana en la Copa del Mundo , y los números que avalan la gestión: 36 victorias, ocho empates y cinco derrotas en 49 partidos. De hecho, llegó a sumar un invicto de 19 triunfos consecutivos .

A su vez, otro de los motivos habría sido un desacuerdo por premios financieros vinculados al rendimiento obtenido en la última cita mundialista. A pesar de que habrían acordado esa situación hace algunas semanas, la relación estaba rota.

En medio de esta situación, la Selección tiene preparado dos amistosos: frente a Ecuador y Paraguay en marzo. De esta manera será una oportunidad para que la Selección africana con mayor aspiraciones empiece a reordenarse.

“Siempre Marruecos. Dios, País, Rey. Gracias”, escribió el entrenador en modo de despedida a través de sus redes sociales.

Una figura de la selección de Brasil se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial 2026

Malas noticias para la selección de Brasil que afrontará el Mundial 2026. El combinado que dirige Carlo Ancelotti no contará con una de sus máximas figuras, luego de que se supiera que el delantero Rodrygo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y quedó descartado para lo que resta de la temporada.

La lesión, confirmada tras los estudios realizados en la Ciudad Real Madrid, representa un golpe deportivo de máxima gravedad tanto para el club español como para la selección de Brasil.

Qué dice el parte médico y cómo fue la lesión

Según el parte médico, la articulación presenta una afectación total del ligamento cruzado anterior, lo que obliga a una intervención quirúrgica en los próximos días y a un proceso de rehabilitación estimado en alrededor de seis meses. Los tiempos de recuperación lo dejan sin posibilidades de llegar en condiciones a la cita mundialista.

La acción se produjo durante el último encuentro de Liga frente al Getafe cuando a pocos minutos de haber ingresado, Rodrygo cayó cerca de un lateral tras un movimiento forzado en el que su rodilla derecha quedó enganchada en el césped.

Aunque logró completar el partido, los gestos de dolor encendieron las alarmas en el cuerpo técnico.

La exploración inicial en el vestuario ya generaba un fuerte pesimismo que terminó de confirmarse con las pruebas de imagen.

Para el Real Madrid, la baja llega en un momento crítico ya que el equipo suma dos derrotas consecutivas en Liga y también atraviesa la ausencia de Kylian Mbappé por lesión.

El entrenador Álvaro Arbeloa pierde así a uno de sus principales referentes ofensivos en el tramo decisivo del calendario y deberá reconfigurar el ataque de cara a los próximos compromisos.