Prepagas en la mira: cuáles son las 10 nuevas empresas que el Gobierno dio de baja por irregularidades

La medida fue oficializada por la Superintendencia de Servicios de Salud tras detectar faltas de balances y padrones desactualizados.

El Gobierno dio de baja otras 10 empresas de medicina prepaga por irregularidades

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), oficializó la baja de otras 10 empresas de medicina prepaga .

La medida se tomó tras detectar que las entidades no cumplían con los requisitos legales y formales exigidos para operar en el sistema de salud privado.

Con esta resolución, el Gobierno nacional continúa con el proceso de ordenamiento del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), sumando estas nuevas bajas a las ya anunciadas en semanas anteriores.

En total fueron 162 entidades las que se dieron de baja desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

prepagas.jpg Los aumentos aplicados en abril y mayo, hasta triplicaron el porcentaje actual.

Los motivos de la baja de las prepagas

La decisión administrativa de la Superintendencia se sustenta en la falta de presentación de documentación obligatoria. Según la resolución oficial, las empresas sancionadas no cumplieron con:

El envío de los balances contables correspondientes a los últimos ejercicios.

La actualización de los padrones de afiliados.

La acreditación de la solvencia económica mínima necesaria para garantizar la cobertura de los servicios de salud.

Desde el organismo señalaron que estas entidades funcionaban "en la irregularidad" y que la medida busca proteger a los usuarios, evitando que aporten a prestadoras que no ofrecen garantías de respaldo.

aumento prepagas Las prepagas son el servicio que más aumentó en los últimos tiempos en el país.

El listado completo de las prepagas discontinuadas

Las 10 entidades que fueron dadas de baja del registro y ya no pueden operar como tales, según se publicó en el Boletín Oficial de este viernes, son:

Círculo Médico de San Luis

Círculo Médico de Bragado

Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima

Protección Médica SRL

ECSA Salud

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina

And the Yellow Too S.A.

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución

Mutual Odontológica Argentina

Qué pasa con los afiliados

Ante la baja de estas entidades, el Gobierno informó que los afiliados de las prepagas mencionadas no perderán su cobertura de salud inmediata. La normativa vigente establece que los beneficiarios deben ser reasignados o podrán optar por el pase a otra entidad del sistema que cumpla con los requisitos legales.

Asimismo, se dispuso un plazo para que las empresas regularicen las deudas pendientes con sus prestadores antes del cierre definitivo de sus operaciones administrativas.

El objetivo de la Superintendencia de Servicios de Salud es que el sistema de salud privado quede conformado únicamente por entidades que transparenten sus números y cumplan con el marco regulatorio actual.