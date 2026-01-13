Tragedia en la Ruta 14: una pareja de docentes murió calcinada tras chocar de frente con un camión

Un impactante accidente tuvo lugar en Corrientes. Chocaron contra un camión que también se incendió, aunque el conductor del rodado mayor salió ileso.

Una de las hipótesis es que el auto habría intentado adelantarse a otros vehículos.

Una pareja de docentes oriundos de Santo Tomé, provincia de Corrientes , protagonizaron un choque frontal en la ruta 14 al impactar de frente con un camión. El violento episodio tuvo lugar este viernes por la mañana y se cobró la vida de ambos, mientras que el conductor del rodado mayor resultó ileso.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Raúl Eduardo Ávalos y Estela María Sosa. El auto en el que circulaban se prendió fuego y murieron calcinados, a pocos metros de la curva donde se encuentra cerca del santuario del Gauchito Gil - que comunica a la localidad de Ceibas, en la provincia de Entre Ríos, con la ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones.

Raúl Eduardo Ávalos de 60 años y su pareja Estela María Sosa de 52, desarrollaban un viaje sin demoras mayores durante varios kilómetros. Pero a la altura de Santo Tomé, un repentino choque frontal contra un camión los convirtió en víctimas de una tragedia.

pareja calcinados corrientes

El auto se prendió fuego en cuestión de segundos tras el choque frontal

Medios locales revelaron que ambos vehículos circulaban en direcciones contrarias. Por razones que aún se desconocen, el camión prácticamente aplastó al Fiat Sena en el que se trasladaban Raúl y Estela María.

El auto quedó incrustado debajo del chasis del camión y quedó envuelto en las llamas en cuestión de segundos. La pareja quedó atrapada en el auto, el cual se prendió fuego por el accidente, y provocó que murieran calcinados. Por su parte, el chofer de 27 años que conducía el camión salió ileso de la cabina.

accidente corrientes (3)

En el lugar también intervino personal de Gendarmería Nacional y de Seguridad Vial. Luego del siniestro, el tránsito fue interrumpido en ambas manos hasta que efectivos de la Comisaría Primera realizaron las pericias correspondientes.

A raíz del voraz incendio, personal del cuartel de Bomberos Voluntarios Santo Tomé se hizo presente en el lugar y se ocupó de apagar el fuego. Al controlar las llamas, los brigadistas hallaron los cuerpos de las víctimas.

El fiscal de Santo Tomé, Facundo Cabral, es quien tiene la investigación del hecho y ordenó las pericias accidentológicas de rigor para determinar las responsabilidades en el fatal siniestro.

Sobre la posible mecánica del accidente, fuentes del caso confiaron a Infobae que, de forma preliminar, y a partir de las huellas que fueron analizadas en el lugar de la colisión, se deduce que el Fiat Siena de la pareja cambió de carril y colisionó de frente con el camión, que circulaba en dirección contraria.

pareja corrientes

Cuál es una de las principales hipótesis alrededor del accidente

Por su parte, las efracciones -todos los roces de material con el asfalto- halladas sobre la traza evidencian, según concluye el fiscal Cabral, que el camión frenó y una vez que impactó dentro de su carril, con el auto trabado adelante, se fue desviando hacia la mano opuesta, donde finalizó el recorrido.

Una de las principales hipótesis, es que el Fiat Siena habría intentado adelantarse a otros vehículos que circulaban en el mismo sentido y, al hacerlo, no advirtió la presencia del camión que venía en sentido contrario.

Desde el portal Corrientes Hoy, revelaron que el matrimonio era reconocido por su trayectoria como docentes, y eran personas muy queridas en la comunidad. Raúl era profesor de Lengua en el IEAE N.º 3 de San Vicente y su esposa era maestra jardinera jubilada.