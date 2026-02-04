En un gran operativo, rescataron a una joven que fue secuestrada por su ex pareja hace más de un mes

La joven es oriunda de Misiones y había mandado audios a su familia comentando la situación que atravesaba. Cómo fue encontrada y qué se sabe hasta el momento.

En un amplio operativo, la policía de Córdoba junto a agentes federales lograron rescatar a una joven que fue secuestrada por su ex pareja . El hallazgo tuvo lugar esta madrugada en un galpón de una zona rural de la provincia, en la localidad de Saturnino María Laspiur.

En un predio alejado de la urbanización y a casi 200 kilómetros de la capital, rescataron a Milagros Bogado, una joven de 21 años oriunda de Misiones que estaba cautiva por su ex pareja, de la misma edad. La familia había radicado la denuncia por su desaparición, luego de recibir un llamado desesperado de ayuda.

La víctima era buscada desde hace varios días en el marco de una investigación por presunta trata de personas. En aquella comunicación, la joven dijo que su ex pareja la golpeaba, le sacaba su teléfono para que no se pudiera comunicar con su familia y no le daba de comer.

Cuando las autoridades lograron localizarla, Milagros estaba deshidratada, golpeada y con daño psicológico, según informaron fuentes del caso a Infobae. Las condiciones en las que la encontraron coinciden con lo relatado por ella en esa llamada que fue vital para encontrarla.

secuestro joven cordoba

El operativo para encontrar a la joven secuestrada en la zona rural de Córdoba

En los audios que había mandado la joven a su familia, logró brindar algunos detalles del lugar donde se encontraba. En un primer momento, indicó que se encontraba en una "zona de mucho campo" donde no había nadie cerca. No pudo precisar la ciudad, aunque cerca del final de la comunicación los investigadores llegaron a oír "Villa María".

Rápidamente al conocerse ese dato, en el caso tomó intervención la Fiscalía Federal de dicho departamento cordobés, a cargo de la fiscal Guadalupe Riera. De esta forma se dio inicio al operativo de búsqueda comenzó alrededor de las 20 de este martes, con despliegue de recursos en un amplio sector rural. Debido a la falta de luz, las tareas se retomaron a las 6:30 de esta mañana.

secuestro cordoba

Para este martes, las autoridades ya habían ubicado al menos dos domicilios en Saturnino María Laspiur -lejos de Villa María- donde podrían estar. Este miércoles a primera hora se llegó al primer lugar que arrojó resultados negativos, pero sí hallaron ropa de los involucrados y otras pistas claves.

El ex de Milagros fue detenido por trata de personas

En la segunda vivienda finalmente dieron con los dos: la joven fue rescatada y trasladada a un centro médico de la zona, mientras que el sospechoso de 21 años -también misionero- quedó detenido por trata de personas.

El joven fue derivado a la Unidad Penitenciaria N°5 de Villa María. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal local.

En el operativo trabajaron en conjunto efectivos de la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional, la DUOF de Villa María, de la Policía Federal Argentina, y la Superintendencia de Investigaciones Federales. El despliegue también involucró a personal de la Departamental San Justo, el DUAR de Córdoba y la Patrulla Rural.

operativo secuestro cordoba

Milagros, quien se encontraba desaparecida hace un mes aproximadamente, fue trasladada de inmediato al Hospital Regional J.B. Iturraspe, en la ciudad de San Francisco, donde recibió atención médica y contención.

"Se trató de una colaboración solicitada desde la Fiscalía Federal de Villa María para reforzar los rastrillajes en la zona de Laspiur, basados en los indicios de la investigación que apuntaban a que la joven podría encontrarse allí", dijo el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Y sumó: "Con la movilización de todo el personal de la departamental San Justo, y con la colaboración de unidades especiales, pudimos encontrar con vida a Milagros, y además detener a la persona que a la fuerza la mantenía cautiva".