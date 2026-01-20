La nueva versión sobre lo que habría ocurrido con la mujer secuestrada en una cita

Tania fue encontrada maniatada y envuelta en bolsas. Ahora el abogado del único detenido, afirma que nada de lo denunciado ocurrió.

Por el momento hay un hombre detenido por este caso, identificado como Néstor Maldonado.

Tras 48 horas de angustia e incertidumbre, Tania Suárez fue encontrada viva el pasado jueves luego de estar desaparecida en la provincia de Córdoba . La mujer fue hallada atada, lastimada y envuelta en bolsas en un terreno baldío de La Cumbre.

Por el momento hay un hombre detenido por este caso, identificado como Néstor Maldonado. Su abogado, Carlos Nayi, el abogado del único sospechoso que en las últimas horas fue imputado por privación ilegítima de la libertad , sostuvo que "se conocían desde hace cuatro años", y que "no fue un secuestro".

Nayi, en diálogo con La Voz En Vivo, reveló que "no estamos frente a una verdad revelada" . Respecto al punto de encuentro, sus chats por Instagram y más, dijo que "todo esto está alejado de la realidad" ya que, según aseguró el letrado, ambos mantenían una relación desde 2022.

desaparecida córdoba La mujer que era intensamente buscada apareció con vida en un domicilio de La Cumbre.

"Todo fue de común acuerdo"

"Es una relación absolutamente consensuada que venía desde hace mucho tiempo, muy particular, que era 90% virtual pero que incluía también encuentros personales", dijo el abogado Carlos Nayi.

"Permanentemente le solicitaba dinero: que mi hija está enferma, que otra niña tomaba veneno para ratas, la necesidad de comprar un respirador, y siempre un argumento distinto que terminaba convenciéndolo", expuso. Según reveló, su cliente a raíz de estas peticiones perdió una gran cantidad de dinero y sus ahorros.

Por el momento, Tania no ha prestado su declaración debido a que su estado de salud todavía es complicado. "No juzgo personas, analizo relato y el relato que ha tomado estado público presenta inconsistencias absolutas y no se ajusta a la verdad", aseveró.

joven secuestrada cordoba Tras permanecer desaparecida durante 48 horas, Tania Suárez, fue hallada con vida en un descampado en Córdoba.

Para Nayi, "una cadena de torpezas" es lo que hace que su cliente continúe detenido. "Todo fue de común acuerdo. Ella le pidió que ella lo atara para que su familia se preocupe por ella. Le dijo 'ahora vas a ver cómo mi familia se preocupa por mí'".

"Él accedió, porque esto viene de años de manipulación. Esta mujer le sacó todo. Quedó sin un peso. Las cosas van a caer sobre su propio peso", expresó el letrado en defensa de Maldonado, único detenido por el caso.

Una posible mentira, transferencias y capturas de pantalla en la lupa

En otra entrevista en El Show del Lagarto de El Doce, Nayi afirmó que Tania miente y que tienen "pruebas, capturas de pantalla, testimonios y constancias de transferencias de dinero". "Los hechos que han conmocionado a Córdoba guardan una distancia abismal de lo que ha ocurrido", sostuvo el letrado.

abogado caso tania cordoba

"La relación entre ellos era mayoritariamente virtual con algunos encuentros personales", sostuvo y siguió: "Hay abundante material probatorio, los hechos son totalmente diferentes a lo que se instaló en la opinión pública".

"Ella aparece en medio de un encuentro voluntario, de un viaje que acordaron voluntariamente y una estrategia que tenía un objetivo”, explicó Nayi sobre la juntada del domingo 11.

Posteriormente añadió: "Todo lo que es violencia de género es gravísimo y hay que combatirla y exterminarla, pero es igualmente grave si el hecho no existió, se pre fabricó una situación inexistente para obtener otro objetivo". Por último, dijo que Maldonado le contó que Tania "sabía que la estaban buscando".