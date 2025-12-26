"La mujer de los cuchillos": el escalofriante ritual Umbanda que encontraron en la playa

El hallazgo motivó un fuerte operativo policial y una investigación. Una testigo aportó un dato clave.

La tranquilidad de una pequeña localidad se vio interrumpida por un macabro hallazgo en la previa de Navidad. Se conocieron detalles y aseguraron que se trata de un ritual Umbanda.

Todo empezó cuando personal de la estación de Policía Comunal Tercera recibió un aviso sobre la presencia de un frasco sospechoso en la playa de l a localidad bonaerense de Mar de las Pampas.

Al llegar, los efectivos preservaron la zona y convocaron a la policía científica, que confirmó lo previamente informado: dentro del recipiente había una falange humana.

ritual umbanda falange

La escena volvió a poner en el centro de la atención a la conocida “mujer de los cuchillos”, un personaje que ya había generado revuelo en la zona sur del partido de Villa Gesell.

La insólita historia: un accidente y un ritual

Mientras los peritos trabajaban en el lugar, una testigo aportó un dato clave: momentos antes, una mujer con la mano vendada y el frasco en la otra.

Ella misma le contó entonces, de acuerdo con la declaración de la vecina, que había sufrido un accidente doméstico y que, por motivos ligados a la religión umbanda, decidió arrojar el dedo al mar como una ofrenda ritual.

La investigación avanzó rápido. Desde el hospital municipal confirmaron que el día anterior una mujer ingresó por guardia con la amputación de un dedo, recibió atención médica y se retiró el mismo día tras recibir el alta. El dato que fue determinante para ubicarla fue que se retiró con la falange en su poder.

El trabajo de los investigadores permitió identificar rápidamente a la mujer involucrada.

“La mujer de los cuchillos”, un personaje ya conocido en la zona

Medios locales indicaron que la mujer era la misma persona que unos días antes había sido detenida en Villa Gesell, tras protagonizar un violento episodio.

ritual umbanda falange (1)

Sobre ese caso, fuentes de la Secretaría de Seguridad local indicaron al portal Central de Noticias Madariaga que la policía se acercó al lugar tras recibir alertas de los vecinos por una mujer que se encontraba realizando “rituales” en plena calle.

En la intersección de Calle 36 y Miramar, la mujer gritaba que “tenía que salvar a todo Mar Azul” y, al ver a los efectivos de la policía, "la mujer procede a sacar de entre sus ropas a la altura de la cintura desde su espalda un cuchillo de gran tamaño (45 CM de hoja), el que esgrime en sus manos mientras se abalanza sobre el personal policial", según el expediente policial publicado por el portal local Minuto G. Esto obligó a los agentes a efectuar disparos intimidatorios para lograr reducirla.

Luego de algunos minutos lograron reducirla y aprehenderla de inmediato por el delito de atentado contra la autoridad, siendo traslada a la dependencia policial. Al revisarla se le encontraron otros siete cuchillos de similar tamaño que tenía entre sus pertenencias.

A pesar del antecedente, el Ministerio Público Fiscal intervino y ordenó iniciar actuaciones por averiguación de ilícito. Hasta el momento, no se tomaron otras medidas.