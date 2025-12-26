Terror en Navidad: una nena de 8 años resultó herida por una bala que atravesó el techo

El desesperante momento ocurrió en plena madrugada del 25 de diciembre, cuando la familia estaba reunida festejando.

Una nena de 8 años resultó herida por una bala perdida apenas minutos después de la medianoche de Navidad en la ciudad de Orán, Salta. El proyectil atravesó el techo de chapa de su casa y la rozó mientras jugaba en una habitación.

El hecho ocurrió durante los festejos de la madrugada del 25 de diciembre y generó una profunda conmoción en la familia.

Según relataron los familiares, las nenas jugaban con normalidad cuando una de ellas comenzó a gritar de dolor. En un primer momento, no se entendía qué había pasado , hasta que la chica apareció llorando y muy asustada, con una lesión detrás de la oreja y otra en uno de sus brazos . Recién con el correr de las horas se supo que había sido alcanzada por un disparo.

Bala perdida Salta herida

A la mañana siguiente, al limpiar la habitación, la familia encontró el proyectil. Al revisar el techo, detectaron un orificio cuya trayectoria coincide con el lugar donde estaba la nena, lo que refuerza la hipótesis de que la bala ingresó desde el exterior, desde un punto aún indeterminado.

Afortunadamente, la nena no sufrió heridas de gravedad, aunque el impacto emocional fue fuerte. “Anoche cayó este proyectil sobre la casa de mi papá y recién esta mañana nos dimos cuenta”, expresaron en una publicación difundida por Radio Güemes.

El caso se conoce en paralelo a otro episodio ocurrido en Villa Sarmiento, Morón, donde Angelina, una nena de 12 años, fue alcanzada por una bala perdida minutos después del brindis navideño mientras estaba en la vereda con su familia. La chica permanece internada con el proyectil alojado en el cráneo y la causa es investigada por la fiscalía local.

Ambos hechos vuelven a poner en evidencia los riesgos de los disparos al aire durante celebraciones, una práctica ilegal que, año tras año, deja heridos y víctimas inocentes en distintas partes del país.

Cómo está Angelina, la nena alcanzada por una bala perdida en Morón

En las últimas horas se conocieron novedades acerca del estado de salud de Angelina y confirmaron que fue trasladada a la clínica desde el Hospital San Juan de Dios por la gravedad de sus lesiones. Se encuentra en el área de terapia intensiva con un cuadro crítico, pero estable.

nena baleada Una nena de 12 años permanece internada en grave estado tras recibir un disparo de una bala perdida.

La fiscal apunta a dos análisis principales en el marco de la investigación. Uno es el de las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en las inmediaciones de la vivienda, donde espera encontrar algún indicio que la ayude a trazar la trayectoria de la bala. De ser esto posible, se podría delimitar alguna zona más precisa para continuar la investigación. Los videos ya fueron solicitados, aunque todavía no los relevaron, aseguró una fuente del caso a Infobae.

Para tener más precisiones deben esperar a que la niña sea intervenida quirúrgicamente y le saquen el proyectil para analizarlo. A esta hora, sigue alojado en la fosa posterior del cráneo y no tiene orificio de salida.

No obstante, familiares afirmaron que no tiene comprometida ninguna parte motora. La fiscal solicitó que se le realice una tomografía para ver el calibre de la bala.