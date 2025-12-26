Aerolíneas Argentinas deberá indemnizar a un pasajero por un vuelo cancelado en la pandemia

El hombre realizó varias intimaciones y no obtuvo respuesta. En la demanda reveló el motivo por el que debía viajar pero no pudo, ni tampoco recibió al devolución del dinero.

La Justicia argentina dictó una sentencia contra Aerolíneas Argentinas , tras la denuncia de un hombre que no pudo tomar un vuelo en plena pandemia de Covid. Tras varios años de demanda, el fallo fue a favor del pasajero, quien debía realizar el viaje por cuestiones de salud de su pareja.

El Juzgado Federal N° 1 de Córdoba fue quien intervino en la denuncia del hombre, quien los acusó de no realizar el reintegro del valor correspondiente a tickets aéreos suspendidos durante el año 2020 debido a restricciones sanitarias.

La condena establece que la empresa deberá abonar al demandante la suma de 748.335 pesos por reembolso directo, sumado a otros 374.167 en concepto de daño moral . Tales montos surgen tras analizar la conducta omisiva del transportista frente a un servicio nunca prestado por las restricciones sanitarias globales.

Vuelos paralizados y una demanda millonaria

La controversia se originó cuando un hombre adquirió dos pasajes aéreos con fecha del 9 de marzo, para trasladarse desde territorio cordobés hacia Comodoro Rivadavia. E

l objetivo del vuelo, programado originalmente para abril, consistía en realizar gestiones presenciales vinculadas a la incorporación de su esposa a la obra social Pami. Debido a problemas de salud preexistentes y movilidad reducida, optó por el avión como medio idóneo para cumplir con estos trámites administrativos.

No obstante, el decreto de aislamiento obligatorio paralizó las operaciones de cabotaje, dejándolo en una situación de incertidumbre absoluta. Al retomarse la actividad seis meses después, el damnificado inició reclamos para recuperar el dinero. Frente a la ausencia de respuestas satisfactorias, efectuó múltiples intimaciones que no obtuvieron éxito alguno, derivando finalmente en una demanda por daños y perjuicios.

Por su parte, la aerolínea solicitó el rechazo del planteo argumentando que la pandemia representó un evento de fuerza mayor imprevisible y ajeno a su responsabilidad corporativa. Sin embargo, la magistratura consideró que la sociedad comercial se encontraba en mejores condiciones técnicas de probar haber gestionado cambios o entregado vouchers compensatorios.

El tribunal subrayó que, aunque existían opciones de reprogramación sin penalidad hasta diciembre de 2021, el pedido de devolución monetaria fue presentado con anterioridad a ese límite temporal.

La decisión de la Justicia

La sentencia fundamentó la existencia de un agravio extrapatrimonial basándose en las situaciones desgastantes y el tiempo que el cliente debió invertir para defender sus facultades legales. Ochoa advirtió que no es admisible colocar al pasajero en un escenario de estrés innecesario para obtener lo adeudado tras solicitudes previas.

Pese a esto, el fallo desestimó el pago por gastos de medicina prepaga privada, entendiendo que dicha erogación resultó de un caso fortuito ajeno al contrato de transporte. Tampoco se atribuyó culpabilidad a la prestadora por la inactividad del sujeto para volar en fechas posteriores a las pactadas inicialmente.

Es la tercera condena en Córdoba contra Aerolíneas Argentinas

Según Vía País, se trata de la tercera condena en Córdoba contra Aerolíneas Argentinas en los últimos meses. La anterior fue en septiembre, cuando el Juzgado Federal n°2 de Córdoba condenó a la aerolínea de bandera a pagar una suma millonaria a dos cordobeses por daños y perjuicios.

La cancelación de un vuelo desde Florianópolis, sumado a la falta de información y la gestión deficiente por parte de la compañía, motivó una condena.

La pareja interpuso una demanda contra la compañía aérea y exigió la restitución de 2.500 reales por gastos ocasionados y dos millones de pesos en concepto de daño moral y perjuicios, incluyendo intereses y costas procesales. Alegaron “incumplimientos contractuales”, trato inadecuado, falta del deber de informar y abuso de posición dominante por parte de la aerolínea.