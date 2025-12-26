Nahuel Gallo: tras las liberaciones en Venezuela, por qué el gendarme argentino sigue detenido

Está privado de su libertad hace más de un año. Su esposa intenta ponerse en contacto con otros prisioneros. El desgarrador relato.

En las últimas horas, el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela liberó a 71 presos políticos. Sin embargo, en esa lista no estaba incluido el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece privado de su libertad desde hace más de un año.

El caso mantiene y agrava la tensión diplomática entre Venezuela y Argentina, en un vínculo ya atravesado por profundas diferencias políticas y alineamientos internacionales opuestos.

Gallo permanece aislado en una prisión cercana a Caracas, en condiciones que su entorno describe como críticas. Su pareja, María Alexandra Gómez, denunció reiteradamente que el gendarme se encuentra incomunicado y sometido a un régimen de extrema violencia dentro del penal El Rodeo I.

Y aseguró además que Gallo es víctima de tortura psicológica y amenazas de muerte permanentes por parte de los responsables del lugar de detención.

Nahuel Gallo esposa e hijo

"Los derechos humanos están vulnerados"

“Los derechos humanos están vulnerados por el grado de violencia que ejercen los custodios y los directores”, advirtió la mujer en declaraciones recientes a una radio local.

Gómez afirmó que desde la detención no existió ningún tipo de contacto, ni físico ni telefónico, con el gendarme. “Nahuel está aislado e incomunicado; hasta la fecha de hoy nunca hemos tenido la oportunidad ni siquiera de tener una llamada”, sostuvo, y calificó la situación como una desaparición forzada.

También describió episodios de intimidación extrema. “El director de ese recinto les está diciendo que si los gringos llegan a hacer algo dentro de Venezuela, los primeros que se van a morir van a ser los extranjeros”, denunció.

nahuel gallo mama

Qué dijeron desde Casa Rosada

Desde la Casa Rosada, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva calificó el caso como “inadmisible” luego de reunirse con la familia del gendarme.

De acuerdo con la denuncia de su pareja, Gallo no cuenta con una defensa legal efectiva ni fue llevado ante un tribunal, a pesar de que el Ministerio Público venezolano lo acusó en comunicados oficiales por presuntos delitos de terrorismo, espionaje e instigación al odio. Sin embargo, Gómez negó de manera tajante la existencia de pruebas o causas judiciales reales.

“Todo fue una farsa, una mentira; nunca consiguieron nada, no tiene causas penales abiertas en Venezuela”, afirmó.

Nahuel Gallo

Mientras otros detenidos recuperaron la libertad, la permanencia de Nahuel Gallo en prisión sin contacto, sin juicio y bajo amenazas refuerza el reclamo de su familia y de las autoridades argentinas, en un caso que sigue sin respuestas y con un fuerte impacto humanitario y político.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024

Gallo fue detenido por funcionarios venezolanos el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela, cuando ingresó al país legalmente para visitar a su esposa y a su hijo de dos años, quienes estaban de vacaciones en Caracas debido a que la mujer vivía en la Argentina, pero tenía a su madre y hermana en la capital venezolana.

“Es angustiante porque los familiares estamos atados de manos, no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir. Creo que los organismos internacionales y toda la Argentina tienen que alzar la voz por estas atrocidades que están viviendo hoy en día los presos políticos en Venezuela”, comentó Gómez en declaraciones a la señal latinoamericana de noticias DNEWS.