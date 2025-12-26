Cuál es el diagnóstico de Cristina Kirchner y por qué seguirá internada

Se conoció un nuevo parte médico desde el sanatorio donde la expresidenta está internada hace casi una semana.

Según la información brindada desde el Sanatorio Otamendi, Cristina Fernández de Kirchne r pasó Navidad internada tras la operación a la que fue sometida ya que presentó algunas complicaciones. Este viernes al mediodía se conoció un nuevo parte médico.

Difundieron un nuevo parte médico de Cristina Kirchner: hasta cuándo seguirá internada. La expresidenta continúa recuperándose en el Sanatorio Otamendi, luego de haberse sometido a una operación por una apendicitis aguda con peritonitis.

“La paciente presenta íleo postoperatorio”, i ndicaron, por lo que la exmandataria continuará internada con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso. Hasta el momento, no tuvo fiebre .

Los especialistas explicaron que se trata de una complicación frecuente donde el intestino no logra funcionar con normalidad.

Asimismo, en el mismo parte médico difundido este viernes, informaron que “continúa con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos”. Todo indica que permanecerá en la clínica hasta que su estado mejore.

Qué dice el parte médico

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, detallaron en el parte.

Además, la doctora Marisa Lanfranconi agregó que “continua con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos. Por el momento, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo”.

Cabe recordar que la expreisdenta llegó al sanatorio el sábado 20 de diciembre con dolores abdominales agudos. Sus médicos personales la revisaron en su vivienda, donde cumple la condena de 6 años de prisión domiciliaria por corrupción en la causa Vialidad, y recomendaron el traslado inmediato. Allí fue intervenida de urgencia.

Su estado de salud que ha presentado algunas complicaciones leves, no le permite volver a San José 1111, donde cumple su prisión domiciliaria.

Qué es íleo postoperatorio

Después de una cirugía, sobre todo si es abdominal, muchas personas pueden experimentar una molestia inesperada: el íleo postoperatorio. Se trata de una alteración transitoria en la que el intestino deja de moverse como debería, lo que impide que los alimentos y los gases avancen normalmente.

Esta situación provoca que se acumulen gases y líquidos en el abdomen, generando síntomas como distensión abdominal, dolor, náuseas, vómitos y la ausencia de eliminación de gases o materia fecal.

El íleo postoperatorio suele estar relacionado con la manipulación del intestino durante la cirugía, el efecto de la anestesia general y el uso de ciertos analgésicos, especialmente los opioides. Todos estos factores pueden hacer que el intestino “se frene” y deje de cumplir su función habitual.

Qué es la apendicitis con peritonitis

La apendicitis ocurre cuando el apéndice, un pequeño órgano ubicado en el costado derecho del abdomen, se inflama y se llena de pus. Si no se realiza una cirugía a tiempo para extraerlo, el apéndice puede romperse.

Cuando esto sucede, el contenido infectado se libera en la cavidad abdominal y provoca la inflamación del peritoneo, la membrana que recubre los órganos internos. A esto se lo llama peritonitis.

La apendicitis con peritonitis, el diagnóstico de Cristina Kirchner, es entonces una complicación grave que aparece cuando la infección del apéndice se disemina y afecta a todo el abdomen. Es una situación que puede poner en riesgo la vida y que requiere atención médica urgente.