Olvidate del detergente: el sencillo truco para dejar los vasos relucientes

copas

El paso a paso parao aplicar esta técnica:

-Vinagre blanco: sumergiendo el vaso o la copa en vinagre blanco se eliminan fácilmente las manchas que dejan los minerales del agua corriente, esas que suelen quedar pegadas en el fondo y las paredes del vidrio. Si las manchas persisten, se recomienda calentar un poco el vinagre para potenciar su acción limpiadora.

-Bicarbonato de sodio: con una pequeña cantidad de bicarbonato se puede frotar suavemente a mano o con un paño suave sobre las zonas manchadas del vidrio o cristal. Es importante hacerlo con delicadeza para no rayar el material, ya que el bicarbonato tiene un efecto abrasivo si se usa con demasiada fuerza o frecuencia.

-Secado inmediato: para evitar que las gotas de agua generen nuevas marcas, es fundamental secar los vasos y copas justo después de enjuagarlos. Así conservarán ese brillo perfecto y estarán listos para lucirse en cualquier ocasión.

Este método sencillo y natural es ideal para mantener tus cristalerías limpias y relucientes, aportando un toque de distinción sin complicaciones.

Además de dejar vasos y copas impecables, este método también sirve para limpiar vidrios y ventanas con suciedad acumulada. Primero, se debe eliminar el polvo y la mugre superficial con un paño seco o cepillo suave para evitar rayones. Lego, se aplica un limpiador sobre toda la superficie; una mezcla casera de agua y vinagre blanco es una opción natural muy efectiva para lograr un brillo perfecto.

El truco para desempañar el vidrio del auto sin utilizar el aire acondicionado

vidrio empañado.jpg

Con un simple truco podés desempañar el vidrio del auto sin usar el aire acondicionado. Se trata de un un método que incluye colocar sal fina en las ventanas y que también se puede aplicar dentro del hogar. Esto sucede gracias a la capacidad que posee la sal para absorber la humedad que se acumula en diferentes rincones del auto.

En este sentido, muchos calificaron como un excelente “deshumidificador natural”. Este ingrediente evita que el agua se condense y no se formen las gotas de lluvia sobre el vidrio.

Este particular método no sólo permite que el agua de lluvia no quede impregnada sobre el vidrio del auto, sino que también ayuda a evitar que mucha humedad dentro del hogar genere el crecimiento de moho.