River le ganó a Gimnasia y Esgrima La Plata

El Millonario y el Lobo se miden en el estadio Más Monumental por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura.

River , que viene de clasificar milagrosamente, recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium . El árbitro será Leandro Rey Hilfer , mientras que en el VAR estará Lucas Novelli .

River sufrió una baja inesperada a minutos del comienzo del partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata , por los cuartos de final del Torneo Apertura, ya que Gonzalo Montiel se lesionó durante la entrada en calor y quedó descartado para el encuentro en el estadio Monumental.

El lateral derecho, que había sido incluido entre los titulares por Eduardo Coudet, sintió una molestia muscular en la zona de los isquiotibiales y no pudo salir desde el arranque. En su lugar ingresó Fabricio Bustos, mientras que Ulises Giménez ocupó un lugar en el banco de suplentes.

A los 9 minutos, la primera fue para Gimnasia. Beltrán evitó el gol luego de que Miramón rompiera en mitad de cancha y soltara para "Chelo" Torres, que exigió al arquero local. El 41 Millonario se lució mandando la pelota al córner.

A los 27', el neuquino Acuña envió un pase largo para Facundo Colidio que se quitó la marca y centró para Sebastián Driussi, quien sacó un latigazo que dejó parado a Nelson Insfrán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054732389176295455&partner=&hide_thread=false PASE LARGO DE ACUÑA, GRAN JUGADA DE COLIDIO Y GOLAZO DE DRIUSSI: así llegó el 1-0 de River contra Gimnasia en el Más Monumental por los cuartos del #TorneoApertura.



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A los 65', en un momento donde todo el estadio reclamaba que River cierre el partido, Lucas Martínez Quarta encaró una expedición al ataque, tocó para Joaquín Freitas y cabeceó ante una floja salida del arquero Insfrán para poner el 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2054747018078163119&partner=&hide_thread=false LA EMPEZÓ, LA TERMINÓ Y SE BESÓ EL ESCUDO: centro de Freitas y gol de Lucas Martínez Quarta para el 2-0 de River ante Gimnasia en el Más Monumental por los cuartos del #TorneoApertura.



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NOTICIA EN DESARROLLO...

Las formaciones de River y Gimnasia y Esgrima La Plata

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejon; Ignacio Miramon, Ignacio Fernández, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.